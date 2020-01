Samenwerking Israel Start-Up Nation met Formule 1-team Williams

Israel Start-Up Nation gaat samenwerken met het Britse Formule 1-team Williams. Dat maakten de Israëlische wielerploeg en het raceteam vandaag bekend.

De samenwerking werd bekrachtigd door Sylvan Adams, mede-teammanager bij Israel Start-Up Nation, tijdens een perspresentatie in Tel Aviv. Daar werd de Israëlische autocoureur Roy Nissany aangekondigd als de nieuwe testrijder van het Formule 1-team. Als deel van de samenwerking wordt het logo van Israel Start-Up Nation verwerkt op de bolides van Williams.

“Op marketinggebied zal er kruisbestuiving plaatsvinden en beide partijen gaan samen optrekken qua productontwikkeling”, licht Adams toe. Daarmee bundelt opnieuw een wielerploeg de krachten met een Formule 1-team. Eerder stapten McLaren (Bahrain McLaren) en Mercedes (bij Team Ineos) al in de wielersport.

Williams is een roemruchte naam in de autosport en een van de succesvolste teams ooit in de Formule 1. Het team behaalde zijn grootste successen in de jaren tachtig en negentig met illustere namen als Alan Jones, Nigel Mansell, Damon Hill en Jacques Villeneuve.

Breaking News: Team Israel Start-Up Nation will Collaborate with F1 team @WilliamsRacing. ISN co owner Sylvan Adams confirmed this in Tel Aviv where Israeli @RoyNissany was presented as the @F1 team Test driver. ISN logo will be featured on the Williams car. Full story soon. pic.twitter.com/FhBE4QEguu

— Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@YallaIsraelSUN) January 15, 2020