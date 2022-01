Davide Cimolai: “We zaten te slapen de dag dat Van der Hoorn won”

Davide Cimolai maakte afgelopen winter de overstap van Israel Start-Up Nation naar Cofidis. Bij die laatste ploeg tekende de Italiaan een contract voor twee jaar en hoopt hij nu het beste seizoen in zijn carrière te rijden. Vooral op het Europees kampioenschap en het wereldkampioenschap wil hij een hoofdrol spelen, vertelt hij in een interview met Messaggero Veneto.

Ondanks het uitblijven van een zege, is Cimolai tevreden over 2021, waarin hij onder andere tweemaal tweede werd in een Girorit. Een van die etappes werd door Taco van der Hoorn gewonnen. “Als mannen als Ewan, Sagan en Gaviria je verslaan, dan is er weinig aan te doen: zij zijn kampioen”, begint hij.

Taco van der Hoorn

“Maar het meeste spijt heb ik van mijn eerste podiumplaats, toen ik de snelste was in de groepssprint, maar Van der Hoorn de wedstrijd al gewonnen had. Dat was erg jammer, omdat we achterin zaten te slapen. Als ik toen wat hulp van het team had gehad, hadden we het af kunnen maken”, geeft de sprinter aan.

Cimolai kijkt echter niet met wrok terug op zijn tijd bij Israel Start-Up Nation. Al hoopt hij bij Cofidis wel weer meer successen te boeken. “Hier start ik het seizoen, zoals elk seizoen, met het doel er het beste seizoen uit mijn carrière van te maken. Omdat ik niet gekoerst heb sinds augustus, wordt het begin misschien wel lastig. Maar na de Giro ga ik me concentreren op het Europees- en wereldkampioenschap. De parcoursen liggen me. Ook heb ik een goede relatie met Daniele Bennati, de bondscoach, met wie ik gekoerst heb bij Liquigas”, legt Cimolai uit.

“De mensen willen een ‘nieuwe’ Nibali”

Tot slot, gaat hij ook nog in op de staat van het Italiaanse wielrennen. “We missen een opvolger van Nibali, maar op de baan, in de tijdritten, de sprint en de eendaagsen doen we echt mee. Natuurlijk willen mensen een ‘nieuwe’ Nibali, omdat een renner voor de grote rondes meer enthousiasme teweeg brengt. Ciccone? Het is moeilijk om te herhalen wat Nibali deed: misschien mag niet iedereen hem, maar er zijn weinig in de wereld die zoveel gewonnen hebben als hij.”