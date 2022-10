Alessandro De Marchi nog zonder contract voor 2023: “Ik sta in de wacht”

Alessandro De Marchi heeft nog altijd geen nieuw contract voor 2023. De 36-jarige Italiaan eindigde woensdag nog als vijfde in de Giro del Veneto. “Ik sta in de wacht”, geeft hij aan.

“Er zijn mogelijkheden om prof te blijven, maar er is nog niks echt concreet geworden”, zegt De Marchi tegen CyclingNews. “Hopelijk valt alles op zijn plek en vind ik iets.”

Door corona en twee andere ziektes kende de Italiaan een tegenvallend 2022. Een jaar eerder won de renner van Israel Start-Up Nation nog Tre Valli Varesine en reed hij enkele dagen in de roze trui in de Giro d’Italia. Beide door al vroeg ten aanval te trekken.

“Mijn koersstijl is niet de meest praktische. Misschien dat het daarom zo moeilijk is om een nieuw contract te vinden. Sommige koersen rijd ik de hele dag in de vroege vlucht en word ik teruggepakt. Meestal ben ik dan nog blijer dan in koersen waarin ik moet afwachten”, eindigt hij.