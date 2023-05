Slecht nieuws voor Sep Vanmarcke: Belg breekt pols bij val in gravelkoers

Sep Vanmarcke is de komende weken niet inzetbaar voor Israel-Premier Tech. De 34-jarige Belg heeft zondag bij een valpartij tijdens de UCI Gravel World Series in Valkenburg zijn pols gebroken. Vanmarcke is inmiddels al geopereerd.

Vanmarcke deed zondag als een van de weinige profwielrenners mee aan het gravelevenement, maar wist dus de finish niet te bereiken. De ervaren klassiekerspecialist kwam onderweg ten val en werd met een polsbreuk afgevoerd naar het ziekenhuis.

De coureur van Israel-Premier Tech is inmiddels al onder het mes gegaan, zodat de breuk beter kan genezen. Dat laat de ploeg weten in een perscommuniqué. Vanmarcke zal snel aan zijn revalidatie kunnen beginnen, maar is de komende weken wel buiten strijd. Vanmarcke hoopt medio juni zijn rentree te kunnen maken.

Vanmarcke eindigde dit voorjaar nog als derde in Gent-Wevelgem. Ook werd de coureur zesde in Nokere Koerse, tiende in Omloop Het Nieuwsblad en zestiende in Parijs-Roubaix.