Riwal Securitas in gesprek met mogelijke investeerder

Er zijn positieve ontwikkelingen gaande rondom de toekomst van Riwal Securitas. Ploegmanager Steffen Kromann zegt dat het management van het Deense ProTeam nog altijd werk maakt van een doorstart en dat de afgelopen week een mogelijke investeerder zich gemeld heeft.

“We hebben al een aantal gesprekken gehad”, vertelt hij tegen Feltet.dk. “Als dit lukt, dan verwacht ik dat we een groep van eigenaren krijgen met meerdere investeerders. Er is dus wel iets aan het gebeuren. Het is iets wat afgelopen week naar voren is gekomen en het plan ziet er goed uit. Ik ben daarom nu ook wat optimistischer dan afgelopen vrijdag.”

Riwal Securitas heeft niet lang meer om alle zaken op orde te brengen. Wielerunie UCI heeft de ploeg tot 15 december uitstel gegeven om alle papieren en financiële zaken op een rij te zetten. “Het wordt tijd. Als het lukt, zal dat binnen een week moeten gebeuren. Daarna moeten we de financiën rond krijgen, renners een contract geven en die ondertekenen”, somt Kromann op.

‘Het gaat niet alleen om overleven’

Wat als de huidige investering niet doorgaat? “Dan ziet het er niet goed uit. […] Als we voor het einde van het jaar geen oplossing vinden, dan zal het op 31 december eindigen voor alle medewerkers, inclusief ikzelf”, geeft de manager toe. “Maar we moeten met de investeerder ook vooruit denken. Het gaat niet alleen om overleven. We hebben ook een aantal nieuwe sponsors gevonden die interessant zijn, dus ik hoop dat het luk.”

Ploegleider Michael Skelde heeft op LinkedIn laten weten dat hij vertrekt bij het team. Datzelfde geldt voor enkele andere freelancers en ploegleiders. “We hopen dat onze zoektocht slaagt en dat de medewerkers die bij ons werkten weer hun baan terug kunnen krijgen”, aldus Kromann.

Nederlanders

Met Nick van der Lijke, Piotr Havik, Arvid de Kleijn, Elmar Reinders en Martijn Budding stonden afgelopen seizoen vijf Nederlanders onder contract bij de ploeg. De Kleijn heeft in Rally Cycling al een nieuwe ploeg voor 2021 gevonden.