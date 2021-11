Piotr Havik legt zich neer bij einde carrière: “De strijd naar meer houdt hier op”

Interview

Zes jaar kwam hij uit op continentaal niveau, een jaar reed hij bij een ProTeam en een aantal maanden was hij stagiair in de WorldTour. Nu zit de actieve carrière van Piotr Havik erop, en dat op relatief jonge leeftijd. De 27-jarige coureur uit Gouderak, oud-winnaar van de GP Stad Zottegem, wilde zich graag nog een keer bewijzen op profniveau, maar die kans is hem niet gegund. “Ik weet dat ik op dat niveau thuishoor”, vertelt hij aan WielerFlits.

“Het stond eigenlijk vorige maand al op de planning om dit nieuws te brengen, maar mijn manager was nog druk bezig. Misschien was er nog een kans om door te gaan. Daarom besloten we het nog even stil te houden”, aldus Havik. “Mijn gedachte om op continentaal niveau te stoppen, speelde al. Ik moest de balans vinden, want ik was eigenlijk ook verplicht om te werken naast het fietsen. Dan is het een opstelsom.”

Havik stond open voor een nieuw profavontuur. “Dan kon ik mij volledig focussen op het wielrennen. Het was alles of niets. In dat geval zou ik fietsen gaan zien als plezier en een avontuur”, geeft hij aan. “Ik weet dat teams mij op hun lijstjes hadden staan. Die ploegen hebben mij ook serieus overwogen, maar ik heb er niet mee aan tafel gezeten. Ik heb dan ook geen contract gezien, anders had ik dat wel snel getekend. Dat noem ik niet wanhopig. Natuurlijk zou ik graag verder gaan, maar dan wel bij voorkeur bij een ploeg met een zekere toekomst. Dat hield ik in mijn achterhoofd. Want ik weet dat ik op het profniveau thuishoor.”

Sterke jaren

Na een opleiding bij de opleidingsploeg van Rabobank, koerste Havik ook voor Team 3M, Katusha-Alpecin (als stagiair), BEAT Cycling, Riwal Securitas en weer BEAT. Zijn overwinning in de GP Stad Zottegem 2019 steekt er bovenuit, daarnaast werd hij tweede in Halle Ingooigem, derde in de Memorial Rik Van Steenbergen en vierde in de Antwerp Port Epic. Ook won hij in 2018 de Ronde van Overijssel.

“Maar het continentale niveau is nooit mijn einddoel geweest. Je moet dan altijd een werk-rustbalans zien te vinden. Ik ben nu 27, op een leeftijd dat je ook iets op wil bouwen. Er is meer dan alleen topsport. Dat hangt ook af van de financiële middelen. Er wordt namelijk wel verwacht dat je als prof leeft, maar je krijgt er weinig tot niets voor terug. En er zijn ook gewoon te weinig plekken bij de professionele ploegen. Zeker in Nederland mis je nog een extra team, naast Jumbo-Visma”, vindt Havik.

Plafond bereikt

BEAT Cycling hoopte in 2022 op een ProTeam-licentie te koersen, maar dat ging niet door. “Als de ploeg die stap had gemaakt, was ik graag mee gegroeid. Dan was er ook meer rust en stabiliteit geweest”, gaat hij verder. Nu blijft BEAT volgend jaar op continentaal niveau koersen. “Ik had kunnen blijven, maar niet tegen betere voorwaarden. Ik zou het dan op de huidige manier blijven combineren, maar ik wil ook voelen dat ik sportief kan blijven groeien. En dat zat er niet meer in. BEAT ging niet meer groeien, wat betreft programma bijvoorbeeld. Ik zat tegen mijn plafond daar.”

“Doorgaan was dus geen optie. Ik wilde meer uitdaging in mijn programma. De wedstrijden rijden die ik in 2018 en 2019 aan had gekund, zoals de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Dat was een impuls geweest waar ik naartoe wilde werken. Maar ik wilde niet weer een jaar achter de feiten aan rijden”, stelt Havik, die zijn maatschappelijke werk bij Jamick, een bedrijf gespecialiseerd in personeelsdiensten en onderhoud, gaat uitbreiden. Hij deed er al de marketing, maar gaat zich ook storten op de sales en recruitment. Havik mag zich bovendien focussen op de wielersector, om mensen en bedrijven met een passie voor de wielersport met elkaar in contact te brengen.

Voldaan

Of de Zuid-Hollander betrokken blijft bij BEAT, weet hij nog niet. “Ik blijf wel in het wereldje, maar er zijn nog geen afspraken gemaakt met de ploeg. Ik blijf wel lid en betrokken bij de community. Ik ga me op de fiets op andere dingen focussen, vooral op de mountainbike, zoals de TransAlp of de Trans Pyrenees. Ik ga volgend jaar ook naar België verhuizen. Dat was ik al van plan met mijn vriendin, die uit België komt. Zij heeft haar diploma gehaald en zoekt daar een baan, en ik kan waarschijnlijk mijn baan meenemen.”

In 2017 stond Havik aan de basis van de wegploeg van BEAT Cycling, toen nog als individuele renner. “Er is een cyclus van komen en gaan. Maar ik mag zeker niet klagen. Ik weet ook wel dat er meer in zat. Maar de strijd naar meer houdt hier gewoon op. Je moet ook hopen dat alles op zijn plek valt”, aldus Havik, die vrede heeft met zijn beslissing. “Nu heb ik even rust. Er is al wat op mij afgekomen aan reacties, en daardoor kan ik het ook afsluiten. Ik kan heel voldaan terugkijken op mijn carrière.”