Piotr Havik in ongewisse over toekomst: “Het wordt steeds moeilijker”

De toekomst van Piotr Havik is nog onzeker. De 26-jarige Zuid-Hollander heeft een aflopend contract bij het noodlijdende Riwal-Securitas. De Deense ploeg wil een doorstart maken, maar heeft al ruim twee weken niets laten horen aan de renners. “Ik ben nog altijd druk op zoek naar een ploeg”, vertelt Havik aan WielerFlits.

“Sinds eind oktober hebben we geen update meer gehad van Riwal”, doelt Havik op het nieuws dat de ploegleiding om uitstel vroeg voor de inschrijving bij de UCI. Ondertussen is het management van Havik bezig. “Het wordt steeds moeilijker, maar mijn manager is in gesprek met twee profploegen. Die hebben aangegeven dat er nog plek is voor volgend seizoen, maar er is nog niets concreets. Dus dat is voorlopig afwachten.”

“Als je het me nu vraagt, dan zeg ik dat ik eerder naar een ander team vertrek dan dat Riwal doorgaat. Maar de ploeg heeft nog geen definitieve ‘nee’ gezegd tegen ons. Dat is ook een antwoord en ik hoop dat ze het ons zo snel mogelijk laten weten”, geeft hij aan. “Meerdere renners hebben het gevoel dat ze aan het lijntje worden gehouden. We weten dat het management bezig is, maar we willen ook wel een teken van leven horen.”

Mogelijke stap terug

Havik verdiende in 2019 met sterke prestaties bij BEAT Cycling Club een profcontract bij (toen nog) Riwal Readynez. Een stap terug naar continentaal niveau behoort tot de mogelijkheden. “Daar denk ik zeker over na, maar het plaatje moet dan wel kloppen. Ik moet in dat geval het wielrennen gaan combineren met werk en die balans moet ik nog vinden”, aldus de winnaar van de GP Stad Zottegem 2019.

In de waaiers van de Driedaagse Brugge-De Panne leek Havik op weg naar de beste uitslag van dit seizoen, maar door een ongelukkige val na een windvlaag verloor hij zijn plek in de voorste waaier (iets wat even later ook Mathieu van der Poel overkwam, red.). Havik hield de nodige verwondingen over aan de crash en had er nog lang last van, maar inmiddels kan hij weer pijnvrij trainen.

Geen buffer meer

Afgelopen seizoen moesten de renners van Riwal Securitas een groot deel van hun salaris inleveren om het seizoen af te kunnen maken. “Ik heb bijna zes maanden aan salaris niet ontvangen. Dat was een investering in mijn carrière. Maar daardoor kan ik geen standaard continental-contract tekenen, want de financiële buffer heb ik niet meer”, zegt Havik.

De coureur uit Gouda is genoodzaakt om ook aan stoppen te denken. “Mijn laatste optie is het zoeken van een fulltime baan, en dan moet ik kijken op welk niveau ik dan nog kan fietsen. En misschien kan ik mij dan richten op een comeback het jaar erop. Ik heb de leeftijd daar nog voor, maar het is de vraag hoe de markt zich dan ontwikkelt.”