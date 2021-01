Riwal CT vangt Jesper Hansen op

Jesper Hansen heeft onderdak gevonden bij Riwal. De 30-jarige Deen moest na twee jaar vertrekken bij Cofidis en zou bij een doorstart van Riwal daar terecht kunnen. Door de financiële malaise bij het Deense continentale team liepen de onderhandelingen wat vertraging op, maar nu is de komst van Hansen alsnog bevestigd.

Hansen hoopt zich bij Riwal weer in de kijker te rijden bij profteams. Bij de continentale ploeg, waar ook Nederlanders Elmar Reinders, Nick van der Lijke en Adrie Lindeman rijden in 2021, zal hij als kopman uitgespeeld worden in de heuvelachtige koersen.

“Ik zou graag weer eens iets winnen”, zegt Hansen, die eerder ook voor Tinkoff-Saxo en Astana koerste. “Mijn laatste overwinning dateert uit de Ronde van Noorwegen in 2015, dus ik wil beginnen met het winnen van iets. De ambitie van de ploeg is ook om hogerop te komen. Daar kan ik bij helpen, door te laten zien dat het team een goed niveau heeft.”