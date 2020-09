Sprinter Arvid de Kleijn verkast naar Rally Cycling woensdag 30 september 2020 om 21:33

Arvid de Kleijn verruilt aan het einde van dit seizoen Riwal Securitas voor Rally Cycling, waar hij een contract voor komend jaar heeft getekend.

“Begin juli sprak ik voor het eerst met teammanager Jonas Carney”, vertelt De Kleijn (26) via zijn nieuwe ploeg. “Hij vertelde me over de structuur van het team en het plan dat ze met mij als sprinter hebben. Ik was meteen enthousiast en voelde een heel goede vibe. Ik voel me gevleid dat ik de eerste Europeaan in het team zal zijn.”

Carney laat weten dat zijn ploeg al langer op zoek was naar een pure sprinter die al had laten zien dat hij in Europa resultaten kon boeken op .1-niveau en hoger. “Arvid past bij die beschrijving. Het is een jonge renner met ruimte om te verbeteren en hij heeft de afgelopen jaren een ongelooflijke consistentie getoond. Hij wordt onze troef als er een massasprint is.”