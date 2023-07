Revanchegevoelens weg bij Lennert Van Eetvelt: “Heb meer zin in koersen gekregen”

Interview

Voor Lennert Van Eetvelt is 2023 een seizoen van uitersten. De jongeling van Lotto Dstny werd dit voorjaar tijdelijk op non-actief gesteld vanwege het gebruik van een neusspray, maar dat bleek loos alarm. Toch kon hij in die periode niet koersen. Een paar maanden later werkt Van Eetvelt toe naar de Vuelta a España, zijn debuut in een grote ronde. “Ik ga niet voor een klassement”, kondigt hij alvast aan bij WielerFlits.

In de Ronde van Polen bouwt de 22-jarige klimmer aan zijn vorm voor de Ronde van Spanje. Voor Van Eetvelt is elke wedstrijd een kans om zich te tonen en dus ook Polen. “Het is een heel schone koers en ik denk dat ik hier wel wat kansen heb. We gaan zien hoe de conditie is, maar ik hoop een resultaat te kunnen rijden”, zei hij, niet wetende dat hij later die dag de eerste bergrit zou kleuren met een aanval tot in de slotkilometer.

Gretig

De neusspray-gate heeft Van Eetvelt erg gretig gemaakt. Uit onderzoek bleek dat hij bij de betreffende dopingcontrole wél had aangegeven het middel te gebruiken en daardoor bleek er niets aan de hand. Wel miste hij een koersperiode en kwam hij in de schijnwerpers te staan door deze ‘dopingzaak’.

Na de periode waarin hij op non-actief stond, schoot hij uit de startblokken met een eindzege in de Alpes Isère Tour en een podiumplaats in de Sibiu Tour. Dat waren wel degelijk revanchegevoelens, geeft Van Eetvelt toe. “Soort van wel, ik ben direct beginnen trainen en volle bak gaan werken voor als ik terug kon koersen. Dat heeft wel geloond uiteindelijk.”

Wat heeft die tegenslag hem nog meer opgeleverd? “Ik heb eigenlijk meer zin gekregen om te koersen. Ik ben gewoon heel blij dat ik aan de start kan staan en kan meedoen”, vertelt hij.

Etappes uitkiezen in de Vuelta

De Vuelta, die 26 augustus start in Barcelona, is een volgende stap in de carrière van de 22-jarige coureur. “Ik ga een paar ritten uitkiezen en kijken wat ik kan. Het niveau zal er heel hoog zijn, als je ziet wie er allemaal starten. Maar ik kijk er echt naar uit, het is mijn eerste grote ronde. Het is leren, het is plezier, het is afzien. Een beetje van alles.”

“Ik hoop er zeker te staan en iets te laten zien. Terug thuiskomen en niet te veel gedaan hebben, daar heb ik niet veel zin in”, waarschuwt hij de concurrentie alvast.

