Lennert Van Eetvelt kleurt finale in Ronde van Polen: “Slotkilometer viel serieus tegen”

Lennert Van Eetvelt was een van de meest opvallende renners in de finale van de tweede etappe van de Ronde van Polen. Het 22-jarige talent van Lotto Dstny schoof op de slotklim naar Karpacz mee met een vroege poging van Rafal Majka, waarna de twee pas in de laatste kilometer gegrepen werden. “Ik hoopte dat we nog konden wegblijven, maar goed… You win some, you lose some“, reageert hij.

“Eens dat ik bij Majka kwam, dacht ik al direct dat winnen er niet in ging zitten. Ik heb het geprobeerd en ik ben content met wat ik gedaan heb vandaag”, blikt Van Eetvelt terug. In zijn poging om bij de weggesprongen Majka aan te sluiten, koos hij zijn eigen tempo. “Ik heb deze week toevallig deze blokken gedaan van vijf minuten. Ik weet wat ik kan, moest mijn vermogen houden en hoopte te recupereren op het vlakkere stuk, maar dat was snel voorbij.”

“De laatste kilometer viel nog serieus tegen”, lacht de Belg. Overnemen van Majka zat er niet meer in in volle finale: “Ik had mezelf een beetje overschat. Het gevoel is nu een beetje dubbel. Toch ben ik content met de benen die ik heb, want voor hetzelfde geld lukt het wel en blijven we weg. Ik zal het zeker nog proberen deze ronde.”

Uiteindelijk strandde Van Eetvelt net buiten de top-10 op de elfde plaats, op 15 seconden van ritwinnaar Matej Mohoric. Zijn ploegmaat Sylvain Moniquet ging hem nog voorbij en werd negende op vier seconden van Mohoric.