Van Eetvelt over neusspray-zaak: “Begrijp nog steeds niet wat het probleem was”

Lennert Van Eetvelt zal deze week in de Alpes Isère Tour (24-28 mei) weer in actie komen namens Lotto Dstny. De beloftevolle Belgische klimmer hoopt na een moeilijke periode, waarin hij op non-actief werd geplaatst voor het gebruik van een neusspray, sportief zijn gram te halen. In gesprek met Het Laatste Nieuws blikt hij nog een keer terug.

In het kort: Van Eetvelt werd eind april op non-actief gezet wegens een ‘vermeende inbreuk op de anti-dopingwet’ door het gebruik van een neusspray tijdens de Tour des Alpes Maritimes et du Var op 19 februari. Het bleek echter een storm in een glas water, want na een verklaring van Van Eetvelt en zijn ploeg Lotto Dstny besloot de Franse dopingautoriteit zijn naam te zuiveren. Zijn zaak kwam zo al snel te vervallen.

“De Franse dopingautoriteit AFLD stelde vragen bij een stof die in mijn lichaam werd gevonden. Je hebt vier categorieën: stoffen die niet mogen, stoffen die mogen mits toestemming, stoffen die enkel mogen in bepaalde producten en stoffen die altijd mogen. De stof die in mijn lichaam zat, behoort tot de derde categorie”, legt Van Eetvelt uit.

“Ik zal die neusspray in de toekomst niet meer gebruiken”

“Hoewel ik na de bewuste dopingtest heb gemeld dat ik een neusspray gebruik, die deze stof bevat, had AFLD vragen. Aan de dosis kan het niet liggen, want de hoeveelheid was miniem en perfect te verklaren door het gebruik van de neusspray. Ik sta recht in mijn schoenen en begrijp nog steeds niet wat het probleem was, maar vrees dat het in de toekomst nog zou kunnen gebeuren, dus zal ik die neusspray niet meer gebruiken.”

Van Eetveld werd al snel vrijgesproken, maar heeft de 21-jarige renner nu last van imagoschade? “De reacties die ik kreeg, waren mild. Ik kreeg veel steun, maar ik heb de sociale media niet bekeken en ben snel naar Tenerife gegaan om aan de heisa te ontsnappen en tegelijk een stage met hoogteprikkel in te lassen. Hoewel ik een maand niet heb kunnen koersen, moet mijn niveau goed zijn. Ik ben in de Alpes Isère Tour gebrand op een goeie prestatie.”

