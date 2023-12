Niels Bastiaens • donderdag 21 december 2023 om 11:11

Record verkoopcijfers voor eerste duels tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel

De crossfans kijken duidelijk met volle teugen uit naar het komende crossweekend, want zowel de Exact Cross in Mol als de Wereldbeker in Antwerpen krijgt te maken met een stormloop voor tickets in de voorverkoop, zo bevestigen beide organisaties.

Na de Exact Cross in Essen, waar het minder warm liep voor de eerste cross van Wout van Aert, voorspelde VRT-commentator Paul Herygers het eigenlijk al. “Het verontrust me een beetje dat de beleving dit crossseizoen nog niet is losgekomen, maar ik steek er mijn vinger voor in het vuur dat we een kerstperiode met veel fans gaan krijgen. Van Aert, Van der Poel en Pidcock gaan de crosswereld volledig op zijn kop zetten. Wanneer ze weer met z’n drieën zijn, verwacht ik dat het voor de eerste keer aanschuiven wordt aan het inkomloket.”

Tomas Van de Spiegel, CEO van Wereldbeker-organisator Flanders Classics, stuurde afgelopen maandag vol trots een X-bericht de wereld in dat er voor de Wereldbekermanche in Antwerpen van komende zaterdag 6000 tickets waren verkocht.

Stormloop voor tickets

Ook voor het allereerste duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel, een dag eerder in de Exact Cross van Mol, gaat het hard. “Donderdagochtend om half elf zaten we op bijna 4500 effectief verkochte tickets”, zegt Christophe Impens van het organiserende Golazo aan WielerFlits. “Dat is zonder rekening te houden met tickets voor partners. Alles samen zitten we nu al aan 5000 tickets voor Mol, en de voorverkoop loopt nog tot middernacht. En uiteraard is er nog verkoop de dag zelf aan de kassa.”

Impens is zeer verheugd met het enthousiasme van het publiek. “Dit hadden we zelf ook niet verwacht. Dit is een hoogst uitzonderlijk cijfer, zeker omdat Mol een gewone vrijdag is. Maar blijkbaar gaan veel mensen al een namiddag eerder in kerstverlof, en grijpen veel bedrijven Mol aan als een ‘after work’-feestelijkheid. We zijn heel aangenaam verrast dat het zo storm loopt voor tickets.”

