Niels Bastiaens • maandag 11 december 2023 om 17:10

Wout van Aert-gekte blijft uit in Essen: “Maar Wout blijft een halfgod”

Special Het Wout van Aert-effect, daar was in de Exact Cross van Essen geen sprake van. Nochtans kwam de ex-wereldkampioen voor het eerst dit seizoen in actie in het veld. Het slechte weer – en niét de aantrekking van de Jumbo-Visma-kopman – bleek de grote boosdoener, merken organisator Koen Monu en commentator Paul Herygers op in gesprek met WielerFlits.

“Je laat Wout van Aert overkomen, maar dan zie je vanaf ’s ochtends vroeg de regen met bakken uit de lucht vallen”, zucht Koen Monu, die bij de organisatie was betrokken. “De toeschouwersaantallen lagen onder de verwachtingen. We zijn aan 3.000 mensen geraakt. Dat is niet rampzalig, gezien het weer. Maar zonder regen ga je toch richting de 4.500 mensen. Pas op, het is helemaal logisch dat de mensen dan wegblijven, hé. De cross wordt live uitgezonden op VRT 1, dan kijkt men liever thuis.”

Toch was er bij de organisatoren weinig sprake van teleurstelling. “Het totaalplaatje zat goed. Voor de mensen die wél aanwezig waren, betekende de aanwezigheid van Wout veel. Op mezelf maakt dat intussen geen grote indruk meer, want ik heb al genoeg in het wereldje meegemaakt. Maar voor een medewerker, de mannen die het parcours doen of bij de finish alles regelen… Zij krijgen echt een wauw-gevoel als ze Wout mogen verwelkomen. En de fans die er waren, dat waren diehards.”

Algemene tendens

Ook VRT-commentator Paul Herygers zag nog geen Wout van Aert-effect in de cross van Essen. “We kunnen niet spreken over een groot succes. Het verontrust me een beetje dat de grote beleving dit crossseizoen nog niet helemaal is losgekomen, maar het weer speelt een zeer grote rol. Het is al de hele maand elk weekend slecht weer. En dan ligt Essen ook nog helemaal in de Noorderkempen, in een uithoek van het land. Dat heeft ook niet geholpen.”

Volgens Herygers heeft Van Aert echter nog niets van zijn aantrekking verloren. “Ik ga al vele jaren mee, en als je ziet hoe de fans met hem omgaan. Dat is bijna een halfgod, hé. De mensen zijn nog altijd zot van Wout. Dat begint bij kleine gastjes, en de ouders gaan daar graag in mee. Die kleine mannen willen Van Aert zien, willen Van der Poel ontmoeten. Dus als de omstandigheden beteren, maak ik me weinig zorgen.”

Verbetering op komst

De Kempense commentator verwacht volgende week in Herentals al een verbetering, wat de beleving bij de toeschouwers betreft. “Niet aan twijfelen. Ik steek er mijn vinger voor in het vuur dat we een kerstperiode met veel fans gaan krijgen. Van Aert, Van der Poel en Pidcock gaan de crosswereld volledig op hun kop zetten. Als ze weer met z’n drieën zijn, verwacht ik dat het voor de eerste keer aanschuiven wordt aan het inkomloket.”