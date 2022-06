Quinten Hermans loopt Tourdebuut mis door vertrek bij Intermarché-Wanty Gobert

Zeer opvallend: geen Quinten Hermans in de Tour de France-selectie van Intermarché-Wanty-Gobert. De 26-jarige springveer leek nochtans een zekerheid, al helemaal omdat hij in de Baloise Belgium Tour nog zijn hoogvorm etaleerde. Ondanks dat hij met de Tourkern in mei op hoogtestage was, is dit weekend besloten om hem niet mee te nemen. Zijn ploeg wil de rust bewaren, laat het aan WielerFlits weten.

Wat ten grondslag ligt aan het thuislaten van Hermans, zijn de stroeve contractonderhandelingen. Dat zorgde binnen het team voor de nodige frustraties. Naar verluidt hebben die zeven maanden aangesleept, waarna de crosser besloot om zijn heil anders te zoeken. Volgens onze bronnen is hij inmiddels mondeling akkoord met Alpecin-Deceuninck. Officiële berichten daaromtrent mogen conform UCI-regels pas vanaf 1 augustus naar buiten komen vanuit ploegen en renners zelf.

Omdat Intermarché-Wanty-Gobert wil voorkomen dat er tijdens de Tour iets knapt tussen Hermans, de ploegleiding en de rennersgroep, is door het management van de ploeg tijdens de laatste vier dagen besloten om hem thuis te laten. “Een klote beslissing voor zowel renner als ploeg”, geeft ze mee. De Waalse formatie wil tijdens de Tour de rust bewaren en een transfersoap voorkomen. IWG wil de goede sfeer die binnen het team heerste dit voorjaar, graag bewaken.

Het team benadrukt dat er bij de contractsituatie rondom Hermans te veel emoties, gevoelens en teleurstellingen spelen.