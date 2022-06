Tour 2022: Hermans ontbreekt bij Intermarché, wel Kristoff, Meintjes en Van der Hoorn

Quinten Hermans ontbreekt in de definitieve selectie van Intermarché-Wanty-Gobert voor de Tour de France. Waarom de nummer twee van Luik-Bastenaken-Luik er niet bij is, is niet duidelijk. De Waalse formatie van Performance Manager Aike Visbeek en ploegleider Hilaire Van der Schueren mikt de komende drie weken op Alexander Kristoff en Louis Meintjes.

De 34-jarige Noor krijgt Adrien Petit en zijn vaste lead out Andrea Pasqualon met zich mee naar Frankrijk. Zij moeten voor successen zorgen in de massasprints. Met Sven Erik Bystrøm, Taco van der Hoorn en Georg Zimmermann zoekt de ploeg naar ritzeges in de etappes tussen de sprint- en bergritten in. Tot slot ambieert Louis Meintjes een plek bij de eerste tien in het eindklassement, waarvoor hij Kobe Goossens meekrijgt in steun. De 30-jarige Zuid-Arikaan werd al twee keer achtste in de Tour.

“Ik kijk ernaar uit om na een goed voorjaar naar de Tour te trekken met een gemotiveerde groep renners, in uitstekende conditie en die zich op een serene manier heeft kunnen voorbereiden”, stelt Visbeek. “Stuk voor stuk hebben onze renners hun kunnen in een grote ronde bewezen en die ervaring is een van onze troeven. We hebben aan een strijdplan gewerkt om onze doelen na te streven, namelijk ritwinst en een top-10 in het klassement met Louis Meintjes en we hebben ons op verschillende scenario’s voorbereid.”

Het vertrouwen bij de ploeg is groot. “Zeker in de eerste uitdagende week zullen heel wat factoren een invloed op het wedstrijdverloop hebben. Daarbij denk ik vooral aan de weersomstandigheden en de wind. Onze voorbereiding was ideaal. Verschillende verkenningen werden georganiseerd een materiaal werd intensief getest. Een deel van de groep heeft al de eerste vruchten van onze hoogtestage geplukt. Alle ingrediënten zijn voor onze acht renners aanwezig om de kleuren van Intermarché-Wanty-Gobert te laten schitteren.”