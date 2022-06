Quinten Hermans woest: “Waarom ik niet naar de Tour de France mag, is mij niet duidelijk”

Quinten Hermans zou dinsdag op het vliegtuig naar Denemarken stappen om daar komende vrijdag aan de Tour de France beginnen. Aan het begin van maandagavond kreeg hij echter telefoon van Performance Manager bij Intermarché-Wanty-Gobert, Aike Visbeek. “Ik raad iedereen van de pers aan om een goeie uitleg te vragen aan Aike. Ik heb die niet gekregen”, foetert Hermans bij Sporza.

“Of ik dit verwacht had? Neen, absoluut niet!”, gaat de 26-jarige Belg verder. “Ik dacht dat ik een certitude was, maar om 17.30 uur kreeg ik telefoon van Aike Visbeek, onze performance manager. Ik dacht eerst dat het telefoontje er kwam om te luisteren hoe het met me gaat, want we vertrekken morgen. En mijn vlucht was geboekt. Maar er was dus slecht nieuws. De reden waarom ik thuis moet blijven, is niet duidelijk. Maar het heeft alleszins niet met het sportieve te maken. Het is heel jammer.” Naar verluidt vertrekt de crosser deze winter naar Alpecin-Deceuninck, de ploeg van Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen.

Volgens Hermans lag er geen sportieve reden ten grondslag aan de beslissing om hem thuis te laten. “Het is niet met zoveel woorden gezegd, maar het was meer te doen om het feit dat de sfeer er misschien onder zou lijden nu ik – zoals geweten is – naar een andere ploeg ga. Ik heb dat zelf nooit gemerkt. Ik heb contact gehad met de ploegleiding en zij vielen ook een beetje uit de lucht. Ook voor hen was het onduidelijk. Ik was altijd een renner met wie ze het fijn vonden om samen te werken. Ik vind het raar dat ik de sfeer zou omgooien terwijl ik dat gevoel niet heb en de andere renners ook niet, denk ik. Ook zij schrokken ervan.”