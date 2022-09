PWZ Zuidenveld Tour van de kalender: “Kost meer energie dan het ons geeft”

De PWZ Zuidenveld Tour verdwijnt van de wielerkalender. Dat heeft de organisatie van de Nederlandse 1.2-koers laten weten. “Het is geen gemakkelijk besluit geweest”, klinkt het in een persbericht.

”In 1992 is de stichting PWZ gestart met het organiseren van een wielerklassieker. Dit ter promotie van de wielersport en om de renners een mooie wedstrijd te bieden. Het is geen gemakkelijk besluit geweest, maar alles overziend hebben wij als liefhebbers van wielersport de conclusie getrokken dat het organiseren van een wielerwedstrijd in Nederland ons inmiddels meer energie kost dan dat het geeft.”

“De Stichting PWZ blijft de wielersport promoten en faciliteren. Uiteraard blijven wij evenementen en bijeenkomsten organiseren, maar wij hebben besloten om te stoppen met het organiseren van de PWZ Zuidenveldtour. Het komende jaar gunnen wij ons tijd om na te denken hoe wij op een andere wijze dan een UCI 1.2-wedstrijd de wielersport in de regio kunnen promoten en mensen kunnen stimuleren om op de fiets te stappen.”

Mooie erelijst

De winnaar van de eerste editie van de PWZ Zuidenveld Tour in 1992 was Jeroen Blijlevens. Later zouden ook Bobbie Traksel, Steven de Jongh, Bert-Jan Lindeman en Maurits Lammertink in de lente van hun carrière deze vis binnenhengelen. De PWZ Zuidenveld Tour was destijds nog een amateurkoers. Pas in 2016 zou de Drentse wielerkoers voor het eerst een UCI-licentie aanvragen.

Renners als Elmar Reinders, Rick Ottema, Stef Krul, Luuc Bugter en weer Reinders gingen in de laatste jaren met de zege in de kersverse UCI-koers aan de haal. Coen Vermeltfoort gaat als laatste winnaar de boeken in: de sterke sprinter versloeg eerder dit jaar Tomáš Kopecký en Marcus Hansen in de sprint.