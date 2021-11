Premier Tech-baas Bélanger: “Komende weken waarschijnlijk meer duidelijkheid”

De wegen van Astana en Premier Tech scheidden eerder dit seizoen. Het Canadese bedrijf – al 25 jaar actief in het wielrennen – was het niet eens met de terugkeer van Aleksandr Vinokourov binnen het team. CEO Jean Bélanger voerde daarna gesprekken met Qhubeka NextHash, Team BikeExchange en Israel Start-Up Nation, maar dat liep (tot op heden) op niets uit.

In de package deal van Premier Tech zaten onder meer renners Jakob Fuglsang en Hugo Houle. Na het afketsen van de deal met Israel Start-Up Nation, bracht Bélanger de renners onder bij Silvan Adams van de Israëlische ploeg. Premier Tech koos in de Astana-affaire partij voor de Belgisch-Kazachse CEO Yana Seel, die na de terugkeer van Vinokourov gaat vertrekken bij de Kazachse formatie. Volgend jaar maakt zij deel uit van Lotto Soudal.

Premier Tech lanceerde maandag een eigen opleidingsploeg. Maar ook de WorldTour is nog geen afgesloten hoofdstuk, vertelt Bélanger aan Radio Canada. Hij werkt hard aan een nieuwe sponsordeal. “We praten met een paar teams, waarvan er drie serieus zijn. Dat verloopt goed. We hopen alles voor het nieuwe seizoen gereed te hebben. De komende weken moet er veel gebeuren. Lukt dat niet, dan komt het later in het seizoen goed. We mikken dan op juni, tussen de Giro d’Italia en de Tour de France.”