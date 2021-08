Astana blijft ook in 2022 in het peloton, Vinokourov terug als ploegbaas

De toekomst van de Astana-ploeg in het WorldTour-peloton is verzekerd voor in ieder geval het seizoen 2022. De Kazachse aandeelhouders van de ploeg bevestigen dat ze komend jaar zowel ploegeigenaar als titelsponsor blijven.

Voormalig profrenner Alexander Vinokourov, die na zijn carrière als General Manager verderging bij het WorldTeam, is aangesteld als Sports Team Principal voor het jaar 2022. De inmiddels 47-jarige Kazach wordt verantwoordelijk voor het aantrekken van renners en staf en de sportactiviteiten. Nu de ploeg zekerheid heeft voor komend seizoen, worden de komende tijd contractverlengingen en nieuwe renners bekendgemaakt.

Wel nam de ploeg intussen al afscheid van onder anderen Aleksandr Vlasov. Na twee seizoenen bij de ploeg, die hem onder meer zeges opleverden in de Giro dell’Emilia en de Mont Ventoux Challenge en een vierde plaats in de Giro, verkast de Russische klimmer naar BORA-hansgrohe.

Premier Tech stopt sponsoring

Onlangs werd bekend dat het Canadese Premier Tech, fabrikant van verpakkingsapparatuur, zich aan het eind van het jaar terugtrekt als mede-eigenaar en naamsponsor van Astana-Premier Tech. Het bedrijf en de Kazachse aandeelhouders van het WorldTeam werden het niet eens over de visie op de toekomst van de ploeg. Premier Tech liet weten wel actief te blijven in de wielersport en de WorldTour. In welke hoedanigheid is nog niet bekend, maar volgens onze bronnen wordt het Canadese bedrijf sponsor bij team Qhubeka.