‘Team BikeExchange stopt onderhandelingen met Premier Tech’

De verwachte samenwerking en de sponsordeal tussen Team BikeExchange en Premier Tech gaat niet door. De ploeg en de fabrikant van verpakkingsapparatuur konden het niet eens worden over de eigendomsvoorwaarden van de ploeg. Dat meldt Cyclingnews. Ploegeigenaar Gerry Ryan blijft de mannen en de vrouwen van de WorldTeams nu financieren.

Premier Tech is nu nog sponsor van Astana-Premier Tech, maar de Kazachse ploeg en het bedrijf maakten in augustus bekend dat hun wegen aan het eind van het jaar scheiden. De verwachting was dat Premier Tech zich in 2022 bij BikeExchange zou aansluiten en een aandeel van 50% in het team zou nemen. Volgens bronnen van Cyclingnews werd de beslissing om de deal niet door te laten gaan bijna twee weken geleden genomen. Gerry Ryan zal nu de mannen en vrouwen van de WorldTeams financieel blijven ondersteunen via zijn verschillende zakelijke belangen, waarbij Giant zich naar verluidt als fietssponsor bij de ploeg zal voegen in plaats van Bianchi.

Het mislukken van de gesprekken betekent dat Jakob Fuglsang en Hugo Houle niet naar Team BikeExchange zullen overstappen, meldt Cyclingnews verder: beiden zijn gelinkt aan Premier Tech, net als de voormalige Canadese renner en ploegleider Steve Bauer en voormalig Astana-ploegmanager Yana Seel.

Premier Tech zou nu op zoek zijn naar een andere ploeg. CEO Jean Bélanger vertelde afgelopen maand aan La Presse dat zijn bedrijf zou gaan samenwerken met Team BikeExchange, Israel Start-Up Nation, Qhubeka-NextHash of Rally Cycling. De tijd dringt echter, met de deadline voor de registratie van WorldTeams op 15 oktober. Cyclingnews begreep dat de Canadese sponsor ongeveer vijf miljoen euro wil investeren in een ploeg, maar daarvoor een aandelenbelang in de ploeg terug wil. Bélanger beweerde dat hij door ‘ongeveer vijftien’ ploegen was benaderd over sponsoring.

Het lijkt er echter op dat slechts weinigen bereid zijn om het eigendom van de ploeg in een deal op te nemen, concludeert de nieuwssite.