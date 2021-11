Premier Tech en Hugo Houle stampen nieuwe opleidingsploeg uit de grond

Het Canadese bedrijf Premier Tech is al jaren terug te vinden in de wielersport. Ze was het afgelopen seizoen zelfs co-sponsor bij Astana. Na een meningsverschil over Aleksandr Vinokourov vertrok het bedrijf daar en gesprekken met drie andere WorldTour-teams liepen op niets uit. Daarom besloot CEO Jean Bélanger een eigen Continental-ploeg uit de grond te stampen.

Premier Tech U23 Cycling Project zal gaan rijden op een Canadese licentie en moet een springplank van jong talent naar de WorldTour zijn. De service course en het hoofdkwartier van de ploeg bevinden zich in Breuil-le-Sec in Noord-Frankrijk. De tien U23-renners krijgen daar allen een eigen kamer en $5.000,- om te eten en drinken. Ze zullen er de eerste maanden van het jaar verblijven om zich voor te bereiden op de Belgische klassiekers op beloftenniveau.

In de zomer is het de bedoeling dat de renners terugkeren naar Canada voor onder meer de Tour de Beauce (UCI 2.2) en de nationale kampioenschappen. In het najaar zullen ze weer naar Europa verkassen om daar een reeks wedstrijden te rijden en zich voor te bereiden op het WK, dat volgend jaar normaal gesproken in Australië plaatsvindt. Daarnaast is het een voorwaarde om lid te zijn van deze opleidingsploeg, dat de jonge renners hun studie blijven doorzetten.

Hugo Houle – van Astana-Premier Tech, komend seizoen renner bij Israel Start-Up Nation – zal zich in een nog nader te benoemen rol ook ontfermen over de ploeg. “We willen de jonge renners ervaring laten opdoen in de professionele wielerwereld in Europa, zodat ze de stap hogerop kunnen maken”, legt hij uit aan Radio Canada. “Toen ikzelf belofte was, zat ik ook nog op school. Toch werd ik vierde op het WK U23 in Valkenburg, 2012. Dat vereist discipline, maar het kan.”

Renners

Tegenover hetzelfde medium vertelt Bélanger ook dat er in 2023 of 2024 een opleidingsploeg voor vrouwen komt. De mannen zullen dit jaar rijden op de Wilier Triestina-fietsen waarop Astana-Premier Tech dit seizoen actief was. De U23-ploeg dreigde door de vele vertragingen bij de fietsconstructeurs vanwege corona zonder fietsen te zitten, maar de Canadees maakte bij het verlaten van Astana de afspraak dat hij de fietsen van 2021 zou overnemen voor de opleidingsploeg.

De sportieve leiding komt in handen van de Fransman Flavien Dassonville, wiens familie ook het gebouw van de ploeg in Noord-Frankrijk in bezit heeft. Bij de beloften was hij geen hoogvlieger, maar als laatstejaars won hij in 2013 vrijwel uit het niets het Frans kampioenschap U23 op de weg én Parijs-Tours U23. De opstap naar de profs maakte Dassonville niet, maar in 2014 won hij bijna de vermaarde klassieker Tro-Bro Léon; Adrien Petit was hem in een sprint met twee te snel af.

Bij Premier Tech U23 Cycling Project zien we niet al te veel bekende namen terug, maar Dylan Bibic zal toch tot de verbeelding spreken. Het 18-jarige multitalent veroverde onlangs op het Canadees kampioenschap baanwielrennen voor junioren alle tien de titels op zowel de sprint- als duuronderdelen. Op de weg staat hij te boek als een talentvolle sprinter. We zien ook de Amerikaanse tijdrijder Riley Sheehan (21) terug. Hij en Charles-Étienne Chrétien waren dit najaar stagiair bij Rally Cycling.

Premier Tech U23 Cycling Project 2022

Dylan Bibic (18)

Florian Carpentier (19)

Charles-Étienne Chrétien (22)

Guillaume Dauschy (22)

Julien Matisse (18)

Francis Juneau (21)

Carson Miles (21)

Robin Plamondon (21)

Nicolas Rivard (20)

Riley Sheehan (21)