Yana Seel verlaat Astana voor managementfunctie bij Lotto Soudal

Yana Seel maakt vanaf volgend jaar deel uit van het management van Lotto Soudal. De 37-jarige Seel, die geboren is in Kazachstan maar Belgische van nationaliteit is, verlaat Astana-Premier Tech waar ze Managing Director was. Bij Lotto Soudal wordt ze Chief Business Officer en gaat ze nauw samenwerken met ploegbaas John Lelangue.

Seel beheert in haar nieuwe functie de portefeuilles Business Development, Marketing, Communicatie en Finance voor de drie teams van Lotto Soudal. “Ook al ben ik geboren in Kazachstan, ik voel me voornamelijk Belgische. Lotto Soudal voelt dus wat aan als thuiskomen”, zegt ze. “Ik was toe aan een nieuwe uitdaging en had verschillende opties, maar ik voelde meteen een klik met Lotto Soudal en John Lelangue. We delen dezelfde passie voor het wielrennen en hebben een duidelijke toekomstvisie.”

“In mijn functie zal ik, steeds in overleg, het werk van John Lelangue op marketing- en communicatievlak verlichten. Zo kan hij zich meer op het algemene en sportieve managementaspect van het team toeleggen en kan er efficiënter gewerkt worden”, geeft Seel aan. “Als professional wil ik uiteraard bepaalde zaken toevoegen en ik ben ervan overtuigd dat ik mijn steentje kan bijdragen aan een van de meest gerespecteerde ploegen binnen het wielerpeloton.”

De rol van Seel bij Astana-Premier Tech leek uitgespeeld. Onlangs werd namelijk bekend dat Alexander Vinokourov vanaf 2022 opnieuw leiding krijgt over het WorldTour-team.

Langetermijntoekomst

Lelangue zelf is erg tevreden met de komst van Seel, voor wie speciaal een functie is gecreëerd. “Yana bezit drie jaar ervaring als Managing Director binnen een WorldTour-ploeg en haar expertise wordt zonder twijfel een echte meerwaarde voor het team. We waren op zoek naar versterking op een positie die nog niet werd ingevuld”, geeft de ploegmanager aan.

“Yana zal de lead nemen rond alles wat het aantrekken en behouden van sponsors betreft. Daarnaast is er ook een belangrijke financiële pijler: zo zal Yana samen met mij verantwoordelijk zijn voor de financiële rapportering naar onze Raad van Bestuur. Als derde pijler is er communicatie, waarbij Yana de strategie zal bepalen en het communicatieteam zal aansturen. De creatie van deze positie zal ons ongetwijfeld in staat stellen efficiënter te werken”, aldus Lelangue.

“Ik ben ervan overtuigd dat Yana een enorm grote aanwinst is voor de ploeg, zo blijven we bouwen aan de toekomst van het team op lange termijn”, zegt hij.