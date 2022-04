Pogacar de ongekroonde koning van de Oude Kwaremont, met dank aan Asgreen

Het is een beeld wat aan het einde van het jaar meedoet voor ‘Aanval van het seizoen’: de krachtsexploot van Tadej Pogačar op de tweede beklimming van de Oude Kwaremont in de Ronde van Vlaanderen 2022. Met een fenomenale versnelling raapte het Sloveense wonderkind alles en iedereen op. Het bleek het startschot voor een lange en slopende finale. Maar hoe straf die aanval was, zullen we nooit weten.

Dat heeft alles te maken met de val van de UAE Emirates-kopman, vroeg in de koers. Daarbij verloor hij zijn SRM-fietscomputer waardoor hij geen GPS-, snelheids-, hartslag- of vermogensdata kon registreren en aflezen. “Ik moest daarom vertrouwen op wat mijn ploegleiders Fabio Baldato en Aart Vierhouten me via mijn oortje vertelden. Op het eind was het misschien wel beter om zonder de nummers van mijn wattages te rijden. Het bezorgde me minder stress. Met powermeter was mijn koers niet anders geweest. Je kunt er hier niet op vertrouwen, je moet gewoon vol gas gaan. Het had niet het verschil gemaakt tussen winnen of verliezen”, zei hij na afloop.

Pogačar gaf aan dat de aanval op de Oude Kwaremont al tijdens de verkenning gepland was, vanwege de rugwind. Ondanks de indrukwekkende beelden, zullen we door het verliezen van zijn powermeter nooit weten wat de cijfers achter die aanval waren. Toch kunnen we een indicatie maken, want Kasper Asgreen deelde zijn Strava-gegevens wél. De Deense winnaar van de 2021-editie was de enige die de Sloveen aanvankelijk kon volgen. Hij pakte gisteren de KOM op de bewuste beklimming van de Oude Kwaremont en deed vier minuten en zes seconden over het segment.

Nooit werd er zo hard gereden op de Oude Kwaremont

Wat de ranking op Strava in ieder geval duidelijk maakt, is dat er nog nooit zo hard de Oude Kwaremont werd opgereden. Tot gisteren stond het record op naam van Philippe Gilbert, die de toptijd realiseerde in zijn gewonnen editie van 2017. De Waal deed er toen vijftien seconden langzamer over (vier minuten en 21 seconden). De tweede tijd stamde tot voor zondag uit 2016, toen Niki Terpstra in de E3 Harelbeke van dat jaar een demarrage plaatste op de Oude Kwaremont. Na de Ronde van Vlaanderen van zondag, staan ze niet eens meer in de top-10 van dit segment.

Naast de nieuwe toptijd van Asgreen, zien we ook dat Ben Turner, Iván García, Valentin Madouas, Victor Campenaerts, Jan Tratnik, Dylan van Baarle, Fred Wright en Tom Pidcock zondag sneller waren dan Gilbert en Terpstra. Dat geldt ook voor Stefan Küng en latere winnaar Van der Poel. Zij maakten eveneens indruk, maar deden dat juist richting de top. Wie de beelden van de gehele beklimming terugkijkt, ziet dat het duo bij het begin van Pogačars aanval nergens te bekennen is op de voorposten. Op de uitloper zetten zij dat eveneens indrukwekkend recht, door een groot gat dicht te knallen.

Onderstaande Strava-data zijn overigens het deel van de Oude Kwaremont waar de kasseien liggen, daar waarop Pogačar zijn verschroeiende versnelling plaatste. Hij kan dus fluiten naar de KOM, omdat hij geen gegevens kon inladen. Maar omdat Asgreen in zijn wiel zat, is Pogačar toch de ongekroonde koning van de Oude Kwaremont. “Ik houd van die helling en ik denk dat ik verliefd geworden ben op de Ronde van Vlaanderen. Ik kom hier zeker terug”, zei hij na afloop nog. Voor hoe lang Asgreen dus van die KOM (King Of the Mountain) eigenaar blijft, is dus de vraag.

Overigens heeft de Sloveen zijn powermeter terug. Ex-renner en tegenwoordig fotograaf León van Bon was de gelukkige vinder.

Bekijk hieronder nogmaals de beelden van (een deel van) Pogačars versnelling