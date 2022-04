Tadej Pogacar raakt ingesloten in eindsprint: “Baal er enorm van, maar dat is koers”

Tadej Pogačar was zondag tijdens de Ronde van Vlaanderen misschien wel de beste man in koers, zei latere winnaar Mathieu van der Poel. Maar de Sloveen verkeek zich op de achteropkomende Dylan van Baarle en Valentin Madouas en belandde zo naast het podium. De 23-jarige tweevoudig Tour de France-winnaar was daar na afloop zichtbaar gefrustreerd over.

Pogačar raakte tijdens de sprint ingesloten en kon er niet meer uit. “Ik was daar echt teleurgesteld over. Ik kon niet meer de spurt rijden die ik wilde. Maar goed, zo is het soms in het wielrennen: soms zit je ingesloten en soms heb je de weg vrij. Ik ben niet boos op iemand anders, laat ik dat duidelijk maken. Zo leek het misschien, maar ik was kwaad op mezelf omdat ik niet de beste honderd meter naar de finish kon rijden”, zucht hij in het flashinterview kort na afloop.

Toch had de Sloveen van UAE Emirates genoten onderweg. “Ik kom hier terug, zeker weten!”, antwoordt de jongeling enthousiast. Vooral hoe hij oprukte op de tweede beklimming van de Oude Kwaremont, was tamelijk indrukwekkend. “Er stond wind in de rug en dus was het van te voren ons plan om daar te vertrekken. Een van de langere inspanningen ook en dat is goed voor mij. Ik houd van die helling. En de sfeer daar bezorgde me echt kippenvel. Ik denk dat ik verliefd geworden ben op deze koers.”

Ook niets dan lof over winnaar Van der Poel. “Op de Paterberg kwam hij nog even naast me rijden. Ik probeerde daar te versnellen, maar er zat niet genoeg meer in mijn benen om hem eraf te rijden. Hij was echt on fire vandaag, echt goed. Op de hellingen waren we min of meer elkaars gelijken. Ik probeerde hem daarna te verslaan in de sprint, maar het was niet mijn dag vandaag.”

Zonder powermeter

Het supertalent kwam vroeg tijdens de koers overigens ten val. Daarbij verloor hij zijn SRAM-powermeter. “Ik moest daarom vertrouwen op wat mijn ploegleiders Fabio Baldato en Aart Vierhouten me via mijn oortje vertelden. Op het eind was het misschien wel beter om zonder de nummers van mijn wattages te rijden. Het bezorgde me minder stress. Met powermeter was mijn koers niet anders geweest. Je kunt er hier niet op vertrouwen, je moet gewoon vol gas gaan. Het had niet het verschil gemaakt tussen winnen of verliezen.”