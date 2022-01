Wahoo nieuwe sponsor Drops-Le Col, vrouwenploeg mikt op WorldTour-status

De Britse vrouwenploeg Drops-Le Col supported by Tempur heeft met het Amerikaanse technologiebedrijf Wahoo Fitness een nieuwe sponsor gevonden voor de komende jaren. Kledingmerk Le Col blijft ook betrokken bij de continentale formatie. In 2023 hoopt de ploeg de stap te maken naar het allerhoogste niveau.

Wahoo Fitness is een bedrijf dat is gespecialiseerd in het produceren van fitnessproducten, waaronder smarttrainers en fietscomputers. Wahoo is overigens al langer actief in de wielersport. Het technologiebedrijf is (sub)sponsor van diverse wielerploegen en werkt inmiddels ook samen met de UCI. Wahoo Fitness is sinds een jaar sponsor van het WK wielrennen en ondersteunt eveneens het solidariteitsprogramma van de internationale wielerunie.

Drops-Le Col supported by Tempur zal vanaf dit jaar verder gaan onder de nieuwe naam Le Col-Wahoo. “Het is geweldig dat Le Col en Wahoo samen optrekken. We hopen, met steun van deze twee bedrijven, uit te groeien tot de beste ploeg ter wereld”, laat Tom Varney, mede-eigenaar van de ploeg, weten in gesprek met Velonews. “We geloven dat we nu ook de stap kunnen zetten naar de WorldTour.”

De selectie van Le Col-Wahoo bestaat momenteel uit dertien rensters. Met Marjolein Van ’t Geloof en Maike van der Duin koersen er twee Nederlanders voor de Britse formatie. Ook de Belgische Jesse Vandenbulcke komt dit jaar uit voor de ploeg. Andere bekende namen zijn Eider Merino en Maria Martins.