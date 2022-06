Ceratizit-WNT dient aanvraag in voor toetreding tot Women’s WorldTour in 2023

Ceratizit-WNT wil volgend jaar de stap omhoog maken. De Duitse ploeg, die momenteel uitkomt op continentaal niveau, heeft een aanvraag ingediend bij de UCI om in 2023 toe te treden tot de Women’s WorldTour.

“Op het moment zijn we een continentalteam, maar de laatste jaren hebben we laten zien dat we het op kunnen nemen tegen de besten”, aldus Dirk Baldinger, sportief manager bij Ceratizit-WNT. “Dit is de logische volgende stap in de ontwikkeling van het team en we zijn enthousiast om deze volgende stap te zetten samen met onze partners en sponsors.”

De ploeg begon in 2014 als clubteam, waarna het in 2017, als WNT Pro Cycling, de stap naar het continentale circuit zette. Dit seizoen rijden onder anderen Kathrin Schweinberger, Lisa Brennauer, Katie Archibald, Franziska Brausse en Laura Asencio voor Ceratizit-WNT. Die drie rensters liggen nog vast tot en met 2024.