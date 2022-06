Tour of Chongming Island gaat ook dit jaar niet door

De rensters zullen aan het einde van het seizoen niet naar China trekken. Nadat er eerder al een streep ging door de Tour of Guangxi, heeft de UCI vandaag middels een persbericht laten weten dat ook de Tour of Chongming Island niet doorgaat.

De meerdaagse rittenkoers zou plaatsvinden van 13 tot en met 15 oktober, maar de organisatie van de Tour of Chongming Island heeft nog altijd te maken met maatregelen in de strijd tegen de COVID-19-pandemie en ziet geen mogelijkheid om de ronde te laten plaatsvinden.

De Internationale Wielerunie kwam enkele dagen geleden al met het nieuws naar buiten dat die andere Chinese wedstrijd op het einde van het seizoen, de Tour of Guangxi, eveneens niet kan doorgaan vanwege de coronapandemie. De Tour of Guangxi voor vrouwen is een eendagskoers, de mannenversie bestaat uit meerdere etappes.

De allereerste editie van de Ronde van Romandië voor vrouwen van 7 tot en met 9 oktober is nu de laatste koers op de Women’s WorldTour-kalender voor 2022. Voor de laatste editie van de Tour of Chongming Island moeten we terug naar 2019. Lorena Wiebes bleek dat jaar oppermachtig: de sprintster won alle drie de etappes en het eindklassement.