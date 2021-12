Qhubeka NextHash krijgt geen WorldTour-licentie van UCI

Het doek valt voor Qhubeka NextHash als WorldTeam. De UCI heeft de licentie-aanvraag van de Zuid-Afrikaanse formatie, die al lange tijd in de financiële problemen verkeert, afgewezen. Of Qhubeka NextHash een doorstart maakt als ProTeam, is nog niet bekend.

De eerdere licentie-aanvraag van Bahrain Victorious was ook nog niet goedgekeurd, maar is dat inmiddels wel door de licentiecommissie van de UCI. Het team van onder meer Wout Poels en Sonny Colbrelli is daardoor in 2022 gewoon te zien in de WorldTour, net als zeventien andere ploegen.

WorldTeams 2022

AG2R Citroën

Astana Qazaqstan

Bahrain Victorious

BikeExchange-Jayco

BORA-hansgrohe

Cofidis

EF Education-Nippo

Groupama-FDJ

INEOS Grenadiers

Intermarché-Wanty-Gobert

Israel Start-Up Nation

Jumbo-Visma

Lotto Soudal

Movistar

Quick-Step-Alpha Vinyl

Team DSM

Trek-Segafredo

UAE Emirates

Aanvraag geweigerd

Qhubeka NextHash

UCI Women’s WorldTour 2022

Het vrouwenpeloton is zes ploegen met een Women’s WorldTour-licentie rijker. Jumbo-Visma, EF Education-TIBCO-SVB, Human Powered Health (was in 2021 nog Rally, red.), Roland Cogeas Edelweiss Squad, Uno-X en UAE Team (was in 2021 nog BTC City Ljubljana, red.) hebben voor 2022 en 2023 een licentie op het hoogste niveau gekregen.

Die ploegen voegen zich bij Canyon-SRAM, FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, Liv Racing Xstra, Movistar, BikeExchange-Jayco, SD Worx, Team DSM en Trek-Segafredo, die al een Women’s WorldTour-licentie hadden.

Welke vrouwenploegen een continentale licentie krijgen, maakt de UCI in januari bekend.