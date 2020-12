Piotr Havik en Martijn Budding terug naar BEAT

Piotr Havik en Martijn Budding zijn weer profwielrenner af. De twee wachten de toekomst van het noodlijdende Riwal Securitas niet af, want ze hebben allebei een contract getekend bij BEAT Cycling. In 2019 kwamen Havik en Budding ook al uit voor de continentale formatie.

De transfers van Havik en Budding werden mogelijk door het vertrek van Taco van der Hoorn, die al een contract had getekend bij BEAT maar toch de stap naar de WorldTour kan maken. Ploegmanager Geert Broekhuizen kondigde toen al aan dat de ploeg naar één en mogelijk twee vervangers te zoeken. Met de 26-jarige Havik had de conti-ploeg de voorbije weken al meermaals contact, terwijl het balletje voor Budding pas afgelopen week is gaan rollen.

Stap terug

Havik sprak in november al over de mogelijkheid om een stap terug te doen naar continentaal niveau. “Daar denk ik zeker over na, maar het plaatje moet dan wel kloppen. Ik moet in dat geval het wielrennen gaan combineren met werk en die balans moet ik nog vinden”, zei de Zuid-Hollander toen tegen WielerFlits.

Ook Budding dacht al na over een stap lager. “Ik moet ook naar het financiële plaatje kijken. Als ik een stap terug doe, moet ik ook ernaast gaan werken. Dat is lastig. Je weet ook niet wat er met corona gebeurt, want wat de conti-ploegen afgelopen najaar reden was ook geen vetpot”, gaf de 25-jarige coureur uit Veenendaal begin december aan.

Doorbraak in 2019

In 2019 wisten beide hardrijders in dienst van BEAT hun lang verwachte profcontract binnen te slepen. Havik won onder meer de GP Stad Zottegem en werd tweede in Halle Inhooigem. Daarnaast behaalde hij de nodige topnoteringen in klassieke koersen. Budding wist zich met diverse zeges (onder meer in de Ronde van Rhodos en Kreiz Breizh Elites) en ereplaatsen (onder meer in Veenendaal-Veenendaal) in de kijker te rijden.

BEAT Cycling kende een minder 2020, een seizoen dat door het coronavirus gekenmerkt werd. Er werd weinig gekoerst, maar waar wel gekoerst werd, ontbrak BEAT op de voorposten. De hoogtepunten? Een zege in de Topcompetitie, een vijfde plaats in Rucphen, een zesde plaats in de Gooikse Pijl. De ploeg haalde de bezem door de selectie en wil terug naar het elan van 2019. Misschien zijn de renners die in dat jaar het verschil maakten wel het benodigde recept daarvoor.

Selectie BEAT Cycling 2021

Jordy Bouts

Martijn Budding

Luuc Bugter

Sven Burger

Yves Coolen

Piotr Havik

Yoeri Havik

Jules Hesters

Herman ten Kate

Marten Kooistra

Stefano Museeuw

Jan-Willem van Schip