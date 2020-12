Riwal Securitas niet verder als ProTeam in 2021

De renners van Riwal Securitas hebben een e-mail van het management ontvangen waarin staat dat de ploeg in 2021 niet verdergaat als ProTeam. Dat liet James Shaw weten via zijn social media.

De coronacrisis had Riwal Securitas hard geraakt. Cosponsor Readynez viel weg, waardoor een groot gat ontstond in het budget. Wekenlang dobberde de ploeg tussen hoop en vrees. Achter de schermen werd hard gewerkt om de toekomst in het profpeloton veilig te stellen, aan de UCI werd om uitstel gevraagd om de inschrijving voor 2021 op orde te krijgen. En begin deze maand was er sprake van een mogelijke investeerder.

Nu zijn de renners dan toch op de hoogte gesteld dat de ploeg in 2021 niet verdergaat op het ProTour-niveau. “De economische druk als gevolg van de coronapandemie heeft de ploeg in financiële moeilijkheden gebracht en uiteindelijk hiervoor gezorgd”, schrijft Shaw op Instagram. “Ik heb begrepen dat de managers fondsen proberen te vinden voor een Deense continentale ploeg voor volgend jaar. Dit kan echter niet worden bevestigd.”

Voor de Britse renner was dit zijn laatste hoop om profrenner te blijven. “Ook al heb ik elders een paar ijzers in het vuur; als je manager bent van een profploeg of er eentje kent, neem dan contact met me op of geef mijn gegevens door.” Bij de ploeg staan ook vijf Nederlanders onder contract. Arvid de Kleijn koerst komend seizoen voor Rally Cycling, de sportieve toekomst van Piotr Havik, Nick van der Lijke, Elmar Reinders en Martijn Budding is nog ongewis. (10.58 uur)

Update, 13.45 uur – ‘Dit zat er aan te komen’

Martijn Budding (25) is een van de Nederlandse renners bij Riwal Securitas zonder zekerheid over volgend seizoen. Voor hem kwam het nieuws dat de ploeg ermee ophoudt op profniveau niet als een schok. “Het zat er zeker wel aan te komen. We hebben meegekregen dat ze bezig zijn om continentaal te worden. Dus even kijken wat ze te bieden hebben”, liet hij weten aan WielerFlits. Afgelopen week vertelde hij al aan deze site dat Riwal Securitas zijn laatste kans was om prof te blijven. “Het is erop of eronder”, zei hij toen.