Martijn Budding wacht op nieuws van Riwal: “Mijn laatste kans om prof te blijven”

De kans dat Martijn Budding volgend jaar nog profwielrenner is, neemt af. De Nederlander ziet zichzelf alleen maar prof blijven als zijn huidige Riwal Securitas een doorstart kan maken, maar dan moet de Deense ploeg wel opschieten. “Riwal is voor mij de laatste kans om prof te blijven. Het is erop of eronder”, vertelt hij aan WielerFlits.

Het management van Riwal Securitas heeft nog tot 15 december uitstel gekregen om alles rond te krijgen. “Dat is nog een weekje, dus ik verwacht snel een conclusie. Ze moeten namelijk ook nog de rennerscontracten regelen”, legt Budding uit. “Riwal is voor mij de laatste kans om prof te blijven. Er zijn nu zoveel renners vrij… Het is dus erop of eronder voor mij.”

Herhaling van zetten

De financiële problemen van het Deense ProTeam zijn bekend. Co-sponsor Readynez haakte tijdens het seizoen af, Securitas kwam daarvoor in de plaats. Daarnaast trokken nieuwe geldschieters voor 2021 zich terug, waardoor een groot gat in de begroting is ontstaan. Toch was de ploegmanager onlangs positief gestemd in de media. “Ik hoop dat het lukt, maar het duurt wel erg lang”, geeft Budding toe. “Het management kan niet elke week een update geven, maar ik probeer in contact te blijven met Aart Vierhouten en Michael Blaudzun. Voorlopig is alleen nog niets zeker.”

Budding is gelaten onder de situatie. “Ik zit nu in hetzelfde schuitje als toen na Roompot”, verwijst hij naar 2018, toen hij moest vertrekken bij de Nederlandse ploeg. “Toen ging ik naar BEAT, waar ik een goed seizoen reed. Veel ploegen die toen interesse toonden, haakten af en toen kwam Riwal. Ik ken de situatie dus. Natuurlijk wil ik prof blijven, dat is doel nummer 1 op dit moment. Maar ik ben ook reëel.”

“Moet ik die stap terug nóg een keer zetten?”, vraagt Budding zich af. “Voor nu wacht ik het af, en dan pas ga ik verder kijken. Dat is ook nodig om gemotiveerd te blijven voor de trainingen.”

Stap terug?

Voor de Veenendaler is geen concrete interesse van andere profteams en continentale ploegen heeft hij zelf niet benaderd. “Als Riwal niet doorgaat, moet ik overleggen met SEG (zijn management, red.) wat de opties zijn. Als zij zeggen dat ze nergens een voet tussen de deur kunnen krijgen, dan moet ik mijn conclusies trekken”, zegt Budding. “Ik moet ook naar het financiële plaatje kijken. Als ik een stap terug doe, moet ik ook ernaast gaan werken. Dat is lastig. Je weet ook niet wat er met corona gebeurt, want wat de conti-ploegen afgelopen najaar reden was ook geen vetpot.”

Stoppen is een optie, maar nu nog niet. “De kans bestaat, maar die conclusie wil ik nog niet trekken. Ik hoop op het beste van Riwal en de laatste geluiden zijn positief, maar de situatie is lastig”, aldus Budding, die momenteel naast het trainen ook werkt in het bedrijf van zijn zwager. Die onderneming richt zich op het verspreiden van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes. “Dat is wel een lekkere afleiding, want dan ben je niet heel de dag met fietsen bezig. Het kan ook geen kwaad, want het heeft geen invloed op mijn trainingen verder.”