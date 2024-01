Youri IJnsen • zaterdag 20 januari 2024 om 19:02 zaterdag 20 januari 2024 om 19:02

Pidcock voor 100% eens met Mathieu van der Poel, Wereldbeker nu ook te lang voor Orts

Interview Het gehele seizoen is de Wereldbeker al het gesprek op quasi iedere cross die je komt. De discussie vindt vooral plaats in Nederland en België. Onlangs liet UCI-topman Peter Van den Abeele in een WielerFlits-interview weten na te denken over inkrimping van de Wereldbeker en mogelijk een concentratie daarvan in december en januari. WielerFlits vroeg buitenlanders Tom Pidcock en Felipe Orts in Benidorm hoe zij daarover denken.

De 24-jarige Brit begint te lachen als we hem over dit onderwerp aan de tand voelen. “Ik doe toch alleen maar de wedstrijden in de kerstperiode, dus voor mij is het prima! Ik denk ook niet dat ik de goede persoon ben om dit te vragen, want ik ga niet voor het eindklassement. Maar ik vind wel dat er heel veel manches zijn. De Wereldbekers die ik gedaan heb deze winter, waren erg succesvol. Veel mensen, mooie parcoursen. Maar ik zeg niet dat het perfect is.”

Ook voor Spaans kampioen Orts mag het ietsje minder zijn. “De Wereldbeker duurt in zijn totaliteit nu heel lang. Veertien manches is moeilijk voor de renners. Voor Belgische crossers zijn het bij wijze van spreken tien wedstrijden in België. Maar voor de anderen is het slechts één cross in eigen land. Het is voor ons onmogelijk om iedere Wereldbeker te doen. Alleen is het wel zo dat iedere Wereldbeker een grote wedstrijd is. Het is moeilijk om die weg te snijden.”



Orts denkt aan andere constructie

De 28-jarige Spanjaard vindt het vraagstuk geen gemakkelijke oplossing. Orts twijfelt of een compacte Wereldbeker-kalender een goed idee is. “Ik vind het belangrijk dat de Wereldbeker-organisatie gaat samenzitten met alle ploegen, om ervoor te zorgen dat de beste renners naar alle manches gaan. Dat is dé oplossing. Maar je kunt ook niet verwachten dat teams ieder weekend naar de cross gaan, zonder geld. Ook dat is onderdeel van de Wereldbeker.”

Orts heeft sinds kort zijn eigen eenmansploeg opgericht en weet dus waarover hij spreekt. In Wereldbekers verdienen deelnemers alleen prijzengeld, terwijl er in andere crossen (zoals de Superprestige en X2O Trofee) ook startgeld te verdienen is. “Een compactere Wereldbeker maakt voor mij geen verschil. Daaromheen moet ik dan alsnog naar België reizen voor de overige wedstrijden. Eén Wereldbeker-manche per land zou volgens mij wel een goed idee zijn.”

Pidcock wil geen voortrekkerspositie

De hervorming van kalender en Wereldbeker houdt de gemoederen al even bezig. Een tijdje geleden zei Mathieu van der Poel dat de drie wegtoppers zich moeten aanpassen aan de kalender en niet andersom. Een van de beweegredenen om een compactere Wereldbeker te concentreren vanaf half december tot eind januari, is om de Grote Drie – Wout van Aert, Van der Poel én Pidcock – aan het vertrek te krijgen. “Ik ben het 100% eens met Mathieu”, zegt de Brit.

“Je kunt een sport niet veranderen voor drie man, omdat wij er andere disciplines naast doen”, is de wereldkampioen van 2022 duidelijk. “De veldritkalender loopt van eind september tot eind februari. Zo zou het moeten zijn. Hoe meer reizen je in die kalender stopt, hoe zwaarder het is. Als je de sport iets meer wilt globaliseren, dan moet je er rekening mee houden dat veel reizen een impact heeft op de gezondheid van veel mensen en het vermogen om dat te doen.”



