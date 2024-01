Niels Bastiaens • donderdag 18 januari 2024 om 13:30 donderdag 18 januari 2024 om 13:30

Sven Vanthourenhout blijft fan van Wereldbeker: “Er zijn juist te veel andere crossen”

Interview De Wereldbeker veldrijden blijft de gemoederen bedaren. Als het van Belgisch bondscoach Sven Vanthourenhout afhangt, moet die alleszins het meest prestigieuze klassement blijven.

Hier en daar horen we een noodkreet dat de nieuwe opzet van de Wereldbeker ten koste zou gaan van de traditiecrossen in België. Waar Belgian Cycling normaal gezien alvast rond half december een kalendervoorstel doet voor de Belgische crossen in het daaropvolgende veldritseizoen, staat die procedure momenteel on hold. Voor het eerst, klinkt het bij bronnen binnen de federatie. Dat komt natuurlijk omdat de UCI en Flanders Classics, samen andere stakeholders, pas bij het WK in Tábor gaan discussiëren over de nieuwe invulling van de Wereldbeker.

Volgens bondscoach Sven Vanthourenhout moet de Wereldbeker – georganiseerd door de UCI en Flanders Classics – hoe dan ook boven al de rest blijven staan. “Ik bekijk het louter in functie van de sport in het algemeen, en dan is het volgens mij juist goed dat één klassement duidelijk het belangrijkste is. Voor mij moet de Wereldbeker zeker alle landen blijven aandoen die ze nu doet. Dat we de grens overgaan, vind ik superbelangrijk. Het gevolg is dan wat minder Wereldbekers in België.”

“Ik heb op zich nooit een probleem gehad met de huidige Wereldbeker”, vindt de Belgische bondscoach. “Ik vind juist dat er daaronder te veel klassementen zijn en te veel wedstrijden die het zo moeilijk maken. In dat opzicht ben ik altijd fan van een prestigieus klassement van de Wereldbeker.”

Nieuw concept

Gaat hij daarmee niet in tegen de wil van de renners zelf? Vanthourenhout heeft met velen van hen een goede band, maar ziet hen juist uiten dat een uitgebreide Wereldbeker lastig te combineren is. “Goh, ik vind het niet slecht dat ze hier en daar naar het buitenland moeten om een Wereldbeker te rijden. Dat gebeurt hooguit vijf keer op een seizoen. Als we dat zouden afwegen ten opzichte van andere sporten… Kijk naar het wegwielrennen, daar moet je soms wel andere dingen doen dan een keer naar Frankrijk, net over de grens, of naar Italië…”

Vanthourenhout kijkt dan ook uit naar de ontwikkelingen die Peter Van den Abeele en zijn team zullen beslissen. “Het is te vroeg om mij uit te spreken, want ik heb geen zicht op wat juist hun bedoeling is. Maar ik blijf pro-Wereldbeker en het feit dat ze nu rond tafel gaan zitten en dan een nieuw concept uittekenen, is alleen maar positief. Ze beginnen met een wit blad, en dat is altijd interessant.”