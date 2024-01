Nick Doup • donderdag 18 januari 2024 om 18:07 donderdag 18 januari 2024 om 18:07

Joris Nieuwenhuis ziet veel ongefundeerde kritiek in het veldrijden: “Wil beide kanten beter begrijpen”

Interview Joris Nieuwenhuis heeft geen uitgesproken mening over de huidige opzet van de Wereldbeker of wat er mogelijk moet veranderen. De kersverse Nederlands kampioen is wel van mening dat er dit seizoen te veel crossen zijn in het regelmatigheidsklassement, maar in de grote discussie wil hij zich nu nog niet mengen. “Ik zou mij er ook beter in moeten verdiepen”, vindt hij, in gesprek met WielerFlits.

Nieuwenhuis is van mening dat als je kritiek levert, je ook een inspanning moet doen om die verandering mogelijk te maken. Zo ook in het geval van de huidige Wereldbeker veldrijden, waar veranderingen aanstaande zijn volgens UCI-topman Peter Van den Abeele. Daarover moet nog veel besproken worden en Nieuwenhuis zou zich daar graag in mengen. “Ik zit oprecht te kijken of ik in een bepaalde atletencommissie zou kunnen om zoiets aan te snijden. Om mijn visie te delen. Maar ik kon nog niet helemaal vinden hoe dat zat”, lacht hij.

“Dus ik ga nu ook geen kritiek leveren”, aldus Nieuwenhuis. “Ik zou mij er ook beter in moeten verdiepen om beide kanten beter te kunnen begrijpen. Ik vind het ook een beetje ongefundeerd op dit moment, dat iedereen maar kritiek heeft op elkaar en dat er niet samen naar een oplossing wordt gekeken.”

De crosser van Baloise Trek Lions vindt dat de UCI en de renners hierover met elkaar in gesprek moeten gaan. “Waarom niet? Het is niet zo moeilijk om elkaar op te zoeken en in gesprek te gaan”, vindt hij. Wel wil hij zich dus eerst volledig inlezen. “Dan vind ik dat je een mening mag hebben en dat je iets kúnt veranderen. Anders is het maar een beetje zinloos om in de media met stront te gooien.”

Dat er iets moet veranderen, is volgens Nieuwenhuis wel goed. “Veertien crossen is gewoon te veel. Je kunt niet een heel seizoen opeisen, vind ik. Er zijn ook nog veel andere organisatoren en andere wedstrijden. Zij horen er ook gewoon bij en zij doen er ook toe. Wij kunnen niet al die wedstrijden rijden en ook nog heel veel reizen, dat kost ook gewoon heel veel energie.”

