Organisatie Critérium du Dauphiné zoekt naar nieuwe datum woensdag 1 april 2020 om 19:39

Nu de UCI heeft besloten om alle wielerwedstrijden tot 1 juni te schrappen, is de organisatie van het Critérium du Dauphiné genoodzaakt om de wedstrijd uit te stellen. De Franse rittenkoers stond aanvankelijk van 31 mei tot en met 7 juni op de kalender.

De organisatie is al op zoek naar een nieuwe datum op de kalender, zo valt er te lezen in een persbericht. Dit is besloten na overleg met de UCI, de regio Auvergne-Rhône-Alpes (waar de verschillende etappes worden georganiseerd) en andere betrokken partijen.

In februari werd het etappeschema gepresenteerd voor de editie van 2020. De parcoursbouwers hebben besloten om dit jaar geen tijdrit op te nemen in het parcours, waardoor de 72e editie van de Franse rittenkoers uitermate geschikt is voor de klimmers. Het Critérium du Dauphiné begint in het departement Puy-de-Dôme met een start in Clermont-Ferrand.

In de vijfde etappe is de aankomststreep getrokken op de Col de Porte, In de zesde rit gaan de renners de Col de la Madeleine over voordat op de Montée de Saint-Martin-de-Belleville van eerste categorie wordt gefinisht. Op zaterdag én zondag vormt de klim naar de luchthaven van Megève van tweede categorie het sluitstuk van de etappe.