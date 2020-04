UCI verlengt coronamaatregelen: geen wedstrijden tot 1 juni woensdag 1 april 2020 om 18:36

De UCI heeft bekendgemaakt dat er in mei geen wielerwedstrijden meer verreden zullen worden. De internationale wielerunie besloot enkele weken geleden al alle koersen in de maand april te schrappen. De beslissing heeft gevolgen voor het Critérium du Dauphiné.

De Franse rittenkoers begint namelijk op zondag 31 mei. De UCI heeft vandaag – na overleg met de AIOCC, AIGCP en de CPA – echter besloten om tot 1 juni alle wielerevenementen te schrappen. De wielerunie zal de komende weken in gesprek blijven met verschillende partners binnen de wielersport.

Zo is er besloten om een werkgroep op te richten met leden van de UCI, de CPA (rennersvakbond) en de AIGCP (belangenvereniging voor professionele wielerteams). Binnen deze werkgroep zal er worden gekeken naar de contracten van renners en de situatie van wielerploegen in deze moeilijke en onzekere tijd.

De UCI laat nogmaals weten bezig te zijn met het opnieuw inplannen van de Giro d’Italia en de afgelaste monumentale klassiekers op de alternatieve kalender. Voorzitter David Lappartient vertelde eerder dat “het niet eenvoudig is. We proberen samen de beste oplossingen te vinden, maar wel in alle redelijkheid.”