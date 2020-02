Geen tijdritkilometers in Critérium du Dauphiné 2020 maandag 24 februari 2020 om 12:50

Het Critérium du Dauphiné telt in de komende editie, anders dan voorgaande jaren, geen tijdrit. Dat blijkt uit het etappeschema dat is onthuld. Normaal gesproken wordt de ronde beslist in het slotweekend als, over twee dagen verspreid, vijftien beklimmingen moeten worden overwonnen.

Het Critérium du Dauphiné begint in het departement Puy-de-Dôme, waar Clermont-Ferrand voor de eerste keer wordt aangedaan. Daarvandaan gaat de eerste etappe naar Lyon. Onderweg moet al meteen geklommen worden, onder meer op de Col du Béal van tweede categorie. In de laatste twintig kilometer liggen twee klimmetjes van vierde categorie.

Op de tweede dag ligt de aankomst in Saint-Christo-en-Jarez op een heuvel, een tweetrapsraket van de Côte de Leymieux en de Col de la Gachet (beide van vierde categorie). Hoog wordt het in de vijfde etappe pas weer als de aankomstlijn getrokken is op de Col de Porte, de eerste klim van de buitencategorie op het parcours. Op de laatste drie dagen volgen er daar nog drie van.

In de zesde rit gaan de renners namelijk de Col de la Madeleine over, voordat op de Montée de Saint-Martin-de-Belleville van eerste categorie wordt gefinisht. Op zaterdag én zondag vormt klim naar het luchthaven van Megève van tweede categorie het sluitstuk van de etappe: op zaterdag via de Montée de Bisanne, op zondag via onder andere de Col de Romme.

Vorig jaar schreef Jakob Fuglsang voor de tweede keer het eindklassement op zijn naam, nadat hij in 2017 de Franse ronde ook al eens had gewonnen. De 72e Critérium du Dauphiné staat op de kalender voor 31 mei tot en met 7 juni.

Etappeschema Critérium du Dauphiné 2020 (31 mei – 7 juni)

etappe 1: Clermont-Ferrand – Lyon (197 km)

etappe 2: Saint-Germain-au-Mont-d’Or – Saint-Christo-en-Jarez (181 km)

etappe 3: Saint-Chamond – Saint-Vallier (175,5 km)

etappe 4: Loriol-sur-Drôme – Bourg-de-Péage (173 km)

etappe 5: Vienne – Col de Porte (132,5 km)

etappe 6: Corenc – Saint-Martin-de-Belleville (156,5 km)

etappe 7: Ugine – Megève (156,5 km)

etappe 8: Megève – Megève (153 km)

