donderdag 4 januari 2024 om 14:21

Ook Mathieu van de Poel vindt Koksijde zwaarder dan ooit: “Jammer voor een zandcross”

Video Het parcours van de X2O Trofee Koksijde ligt er bijzonder zwaar bij, zei Wout van Aert voor de start van de ‘Duinencross’ al. Mathieu van der Poel is het daar mee eens. “Voor een zandcross is dat altijd wel een beetje jammer”, vervolgde MVDP in gesprek met onder meer WielerFlits.

“Het is niet te zwaar, maar het is wel leuker als het zand cruciaal is, en niet de tussenstukken die nu modderiger liggen”, aldus Van der Poel, die vorig een een flinke tik kreeg van Van Aert in Koksijde. Dit veldritseizoen heerst de Nederlander echter. Wat is het grootste verschil met toen? “Vooral de rug die me niet meer parten speelt. En toch misschien ook wel dat Wout wat minder is dan vorig jaar omdat hij voor een andere aanpak kiest, wat ook te begrijpen is. Het zal een combinatie van die twee dingen zijn.”

Een plan voor de cross in Koksijde heeft Van der Poel niet. “Een plan heb je hier niet nodig. Het is hier zo lastig. Normaal kon je tussen de zandstukken nog een beetje herstellen, maar door de regen is dat ook weggevallen, wat het wel een heel lastige wedstrijd maakt.”

Supportersmaatregel in Koksijde

Na het spuugincident in de Wereldbeker Hulst, waar Mathieu van der Poel uitgejouwd werd en naar de boeroepers spuugde, nam de organisatie van de Duinencross een maatregel om onsportief supportersgedrag te voorkomen. Renners en rensters kunnen na de verkenning van het parcours in Koksijde de politie wijzen op relschoppers langs het parcours. Heeft Van der Poel vervelende toeschouwers gespot?

“Nee, maar dat is altijd heel beperkt. En het roepen – wat ik ook niet goedkeur – is natuurlijk ook nog wat anders dan het gooien van dingen. Het valt wel mee, maar het is wel goed dat er aandacht voor is. Het is niet alleen voor mij, er zijn ook andere renners die daarover geklaagd hebben. Het is goed dat er een beetje controle is.”