woensdag 3 januari 2024 om 10:40

Duinencross Koksijde komt met opvallende maatregel tegen wangedrag supporters

Onsportieve reacties van toeschouwers: na het spuugincident met Mathieu van der Poel in de Wereldbeker Hulst is het weer een thema. De organisatie van de Duinencross van Koksijde (4 januari) wil herhaling voorkomen en komt dan ook met opvallende maatregelen.

Crossers kunnen donderdag na de verkenning van het parcours in Koksijde de politie wijzen op relschoppers langs het parcours. Zo wil de organisatie nog voor de wedstrijd de rotte appels uit het publiek halen. “Als renners tijdens de verkennende trainingsrondes geconfronteerd worden met mensen die hen belagen met boegeroep en scheldwoorden of die hen bekogelen met bekers bier en urine, dan kunnen die ons al voor de start verwittigen”, legt Jan Deramoudt van de organiserende gemeente uit in gesprek met Het Nieuwsblad.

“We staan in rechtstreeks contact met de politie, die deze editie van de Duinencross extra inspanningen zal leveren om te voorkomen dat zogenaamde supporters de deelnemers storen of hinderen.” Met extra inspanningen doelt Deramoudt op de inzet van politiedrones en het inschakelen van extra politiemensen in burger. Ook worden de beelden van de televisiecamera’s nauwlettend bekeken, ook als de cross nog niet live te zien is op televisie.

“Het is onze plicht om voor publiek en de renners te zorgen”

De Duinencross hoopt met deze extra maatregelen ‘in te spelen op de huidige situatie’. “We nemen als organisatie het voortouw om deze problematiek te bannen van de cyclocross. Het is als organisatie onze plicht om voor zowel het publiek en de renners te zorgen. Iedereen moet op een leuke en veilige manier de cross kunnen beleven: of je nu aan het supporteren bent, aan het werken of op de fiets zit” aldus Deramoudt.

Adrie van der Poel juicht het initiatief van de organisatie van de Duinencross toe. “Het is een fantastisch initiatief, maar het is ook dieptriest en doodzonde dat de organisatie extra mensen moet inschakelen voor de veiligheid en het welzijn van de renners. Dat betekent voor hen ook extra kosten. Hopelijk moeten ze die in de toekomst niet meer maken en gaat het wangedrag opnieuw verdwijnen. De laatste cross was er al totaal geen negativiteit meer. Gelukkig.”