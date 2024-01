donderdag 4 januari 2024 om 13:57

Wout van Aert: “Koksijde heeft er nog nooit zo zwaar bijgelegen”

Video Wout van Aert was al twee keer de sterkste in Koksijde, maar denkt de renner van Jumbo-Visma vandaag ook aan een derde overwinning in de Duinencross? Van Aert keek voor de start vooruit naar zijn laatste cross voor een trainingsstage.

Van Aert stond in zijn carrière al behoorlijk vaak aan de start van de cross in Koksijde. “Maar het ligt er dit jaar heel zwaar bij. De tussenstroken liggen heel erg modderig. Ik heb het nog nooit zo slecht geweten in Koksijde.”

De 29-jarige Belg was in 2014 en vorig jaar al aan het feest in de West-Vlaamse kustgemeente, maar wat is nu zijn ambitie? “Het doel is om zo goed mogelijk te presteren, net zoals altijd. Ik heb hier al vaak goed gereden en heb er dan ook zin in.”