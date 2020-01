Ook Dwars door Vlaanderen op voorlopige planning Mathieu van der Poel donderdag 16 januari 2020 om 13:59

Ook bij Mathieu van der Poel staat Dwars door Vlaanderen op zijn voorlopige planning, bevestigt zijn ploeg Alpecin-Fenix ons. Hij krijgt er concurrentie van onder meer Julian Alaphilippe en Alejandro Valverde.

Voor Van der Poel wordt het een drukke periode. Na mogelijke deelnames aan Strade Bianche en Milaan-San Remo (zijn ploeg is afhankelijk van een wildcard) rijdt de kopman de Ronde van Catalonië. Die eindigt op 30 maart, waarna op 1 april Dwars door Vlaanderen gepland staat. Op 5 april is dan de Ronde van Vlaanderen, een van de hoofddoelen van MVDP in het voorjaar.

Roeselare verlengt contract als startplaats

Ook wereldkampioen Mads Pedersen is erbij op woensdag 1 april als de laatste generale repetitie is voor de Ronde van Vlaanderen. Andere grote namen die door Flanders Classics aangekondigd zijn, zijn André Greipel, Alexander Kristoff, Elia Viviani en Fernando Gaviria.

De organisatie heeft ook laten weten dat Roeselare ook de komende vijf jaar als startplaats zal blijven fungeren. De stad is al jarenlang verbonden aan de semi-klassieker in het Vlaamse voorjaar. Het parcours van de 75ste editie van Dwars door Vlaanderen is door Flanders Classics eerder al gepresenteerd.