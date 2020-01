Dit is het voorlopige wedstrijdprogramma van Mathieu van der Poel zaterdag 4 januari 2020 om 08:30

Welke wedstrijden rijdt Mathieu van der Poel in 2020? Een ogenschijnlijk makkelijke vraag, die momenteel nog lastig blijkt te beantwoorden. Dat werd gisteren duidelijk op de teampresentatie van Alpecin-Fenix.

Doorgaans zijn ploegenpresentaties het moment waarop teams en kopmannen hun ideale koersprogramma voor het aanstaande wielerjaar communiceren. Bij Alpecin-Fenix is dat nog niet mogelijk. Voor de WorldTour-koersen is het ProTeam afhankelijk van een wildcard en die worden nu pas uitgedeeld.

Wie tussen de regels door goed luisterde, werd toch het een en ander wijzer over het wedstrijdprogramma van Van der Poel. De kopman van de ploeg combineert dit jaar wederom het veldrijden, wegwielrennen en mountainbiken. Zoals inmiddels bekend is, is de olympische mountainbikewedstrijd (27 juli) het hoofddoel voor 2020.

Veldrijden

Tot en met het WK veldrijden (2 februari) zal MVDP zich toeleggen op de cross. Op zijn programma staan nog zeven veldritten, waarvan de Kasteelcross in Zonnebeke (25 januari en daags voor de wereldbeker in Hoogerheide) nog onder voorbehoud is.

Na de mondiale titelstrijd in het Zwitserse Dübendorf sluit hij het crossseizoen af. Na een korte rustperiode maakt hij zich op voor het wegseizoen. Hoewel Alpecin-Fenix wildcards heeft voor beide koersen in het Vlaamse openingsweekend (Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne) staan beide koersen (voorlopig) niet op zijn programma.

Wegwielrennen

Indien ze een uitnodiging ontvangen van wedstrijdorganisator RCS zal de Strade Bianche op 7 maart de eerste wedstrijd van Van der Poel zijn. Twee weken later wacht vervolgens Milaan-San Remo, mits de ploeg ook hier een wildcard krijgt. Een voordeel voor Alpecin-Fenix: de ploeg is wel zeker van deelname aan alle wedstrijden van Flanders Classics, waaronder de Ronde van Vlaanderen. Overigens: er werd tijdens de gehele presentatie met geen woord gerept over Tirreno-Adriatico. Volgens insiders binnen de ploeg zou die wildcard van de baan zijn.

Alpecin-Fenix zal in de E3 BinckBank Classic en Gent-Wevelgem Belgisch kampioen Tim Merlier kunnen uitspelen als kopman, want Van der Poel zal ook deze Vlaamse koersen overslaan ten voordele van de Ronde van Catalonië (23-30 maart), waarin hij de laatste procentjes bij kan schaven aan zijn vormpeil voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. De Hel van het Noorden kan hij rijden mits een wildcard.

Na de kasseiklassiekers zal Van der Poel ook de heuvelklassiekers betwisten. Hij wil graag de Waalse Pijl (22 april) rijden. Ook hier geldt: stap één is een wildcard krijgen. Het is verder nog geen uitgemaakte zaak of hij opnieuw de Amstel Gold Race (19 april) gaat rijden. Een uitnodiging om de wedstrijd überhaupt te kunnen starten, zal het probleem niet zijn. Wél of het in zijn programma past. Datzelfde geldt voor de Brabantse Pijl (15 april). In het najaar jaagt Alpecin-Fenix óók een wildcard in de Vuelta a España na. Daar zou het 24-jarige multitalent ook graag aan de start verschijnen. Koersdirecteur Javier Guillen zei onlangs in een interview met ons dat die wildcard niet zo makkelijk te vergeven is.

Mountainbike

Na de voorjaarswedstrijden gaat het vizier op de Olympische Spelen. Van der Poel liet aan ons weten in principe alle Wereldbekers mountainbike te willen rijden, in ieder geval de twee Wereldbekers (Nové Mesto en Vallnord) tot en met het WK in het Duitse Albstadt (28 juni). Daarna wacht het grote hoofddoel van 2020: de Spelen in Tokio (27 juli).

Het resultaat in deze wedstrijd zal bepalend zijn voor het vervolg van zijn wielerjaar. Als hij de Olympische titel pakt, dan zou de race in Japan zijn laatste van het jaar MTB-seizoen kunnen zijn (als de Ronde van Spanje eraf valt). Al voegde hij daar direct aan toe ook graag een keer alle Wereldbekers mountainbike te willen rijden. In zowel augustus (Lenzerheide, Zwitserland en Mont-Sainte-Anne, Canada) als september (Val Di Sole, Italië en Les Gets, Frankrijk) staan er twee op het programma.

Concept wedstrijdprogramma Mathieu van der Poel

4 januari: Cyclocross Gullegem

5 januari: Brussels Universities Cyclocross

12 januari: NK veldrijden

13 januari: Otegem

25 januari: Kasteelcross Zonnebeke (onder voorbehoud)

26 januari: Hoogerheide

2 februari: WK veldrijden Dübendorf

7 maart: Strade Bianche (mits wildcard)

21 maart: Milaan-San Remo (mits wildcard)

23-30 maart: Ronde van Catalonië

5 april: Ronde van Vlaanderen

12 april: Paris-Roubaix (mits wildcard)

15 April: Brabantse Pijl ?

19 april: Amstel Gold Race ?

22 april Waalse Pijl (mits wildcard)

23-24 mei Wereldbeker MTB, Nové Mesto

20-21 juni Wereldbeker mountainbike, Vallnord, Andorra

28 juni: WK mountainbike, Albstadt

27 juli: Olympische mountainbikewedstrijd, Tokio

14 augustus-6 september: Vuelta a España (mits wildcard, dan vallen de Wereldbekers MTB na de Spelen weg)

15-16 augustus: Wereldbeker mountainbike, Lenzerheide (onder voorbehoud)

22-23 augustus: Wereldbeker mountainbike, Mont-Sainte-Anne (onder voorbehoud)

12-13 september: Wereldbeker mountainbike, Val Di Sole (onder voorbehoud)

19-20 september Wereldbeker mountainbike, Les Gets (onder voorbehoud)