Van der Poel en Alpecin-Fenix hebben wildcards binnen voor Italiaanse klassiekers donderdag 16 januari 2020 om 14:38

Goed nieuws voor Mathieu van der Poel: zijn ploeg Alpecin-Fenix is door organisator RCS Sport namelijk uitgenodigd voor Strade Bianche en Milaan-San Remo. De Belgische formatie mag de Italiaanse klassiekers betwisten, nu de organisatie de wildcards heeft uitgedeeld.

Van der Poel gaf tijdens de ploegenpresentatie van Alpecin-Fenix aan deel te willen nemen aan Strade Bianche en Milaan-San Remo. Zijn werkgever was echter nog niet zeker van een uitnodiging, aangezien Alpecin-Fenix zijn wedstrijden afwerkt op een ProTeam-licentie. Het was wachten op RCS Sport, de organisatie die verantwoordelijk is voor het uitdelen van de wildcards.

RCS Sport liet vandaag weten dat Alpecin-Fenix is uitgenodigd voor Milaan-San Remo, samen met het Italiaanse Vini Zabù-KTM, het Russische Gazprom-RusVelo en de Franse formatie Arkéa-Samsic. De wildcards voor Strade Bianche gaan dan weer naar Alpecin-Fenix, Androni Giocattoli-Sidermec, B&B Hotels-Vital Concept, Arkéa-Samsic en Bardiani-CSF Faizanè.

Het belooft een drukke voorjaarsperiode te worden voor Van der Poel, aangezien hij na de Italiaanse klassiekers zal meedoen aan de Ronde van Catalonië, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Verder staat ook Dwars door Vlaanderen op zijn voorlopige planning, maar Van der Poel en Alpecin-Fenix moeten nog een beslissing nemen omtrent deelname aan de semiklassieker.

Geen Tirreno-Adriatico

Tot slot werden ook de wildcards voor Tirreno-Adriatico en de Giro d’Italia uitgereikt. Voor die laatste ronde heeft RCS Sport niet geheel verrassend gekozen voor drie Italiaanse ProTeams: Androni Giocattoli-Sidermec, Bardiani CSF-Faizanè en Vini Zabù-KTM. Androni en Bardiani zijn verder ook uitgenodigd voor Tirreno-Adriatico, samen met Gazprom-RusVelo en Arkéa-Samsic.

Dit betekent ook dat Alpecin-Fenix niet aan de start zal staan van Tirreno-Adriatico, ondanks eerdere geluiden dat Van der Poel wel interesse zou hebben in deelname aan de meerdaagse rittenkoers, in aanloop naar Milaan-San Remo.

Alle wildcards op een rijtje

Strade Bianche (7 maart)

Alpecin-Fenix

Androni Giocattoli-Sidermec

Arkéa-Samsic

Bardiani CSF-Faizanè

B&B Hotels-Vital Concept

Circus Wanty-Gobert*

* Deze ploeg heeft eerder al een wildcard ontvangen als de op één na beste ProContinentale formatie van 2019

Tirreno-Adriatico (11-17 maart)

Androni Giocattoli-Sidermec

Arkéa-Samsic

Bardiani CSF-Faizanè

Gazprom-RusVelo

Total Direct Energie*

* Deze ploeg heeft eerder al een wildcard ontvangen als beste ProContinentale formatie van 2019

Milaan-San Remo (21 maart)

Alpecin-Fenix

Arkéa-Samsic

Circus Wanty-Gobert*

Gazprom-RusVelo

Total Direct Energie*

Vini Zabù-KTM

* Deze ploegen hebben eerder al een wildcard ontvangen als beste ProContinentale teams van 2019

Giro d’Italia (9-31 mei)

Androni Giocattoli-Sidermec

Bardiani CSF-Faizanè

Vini Zabù-KTM