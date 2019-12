Parcours jubileumeditie Dwars door Vlaanderen voorgesteld maandag 23 december 2019 om 19:18

Over exact honderd dagen zal de 75ste editie van Dwars Door Vlaanderen plaatsvinden. De renners kunnen de route alvast gaan bestuderen, want organisator Flanders Classics maakte deze vandaag openbaar. In vergelijking met de editie van dit jaar verandert er niet veel, al is er omwille van wegenwerken wel een extra helling in het parcours van de mannenwedstrijd opgenomen: de Kanarieberg.

Ook na de komende editie van de doordeweekse WorldTour-koers zullen de mannen 180 kilometer op de teller hebben staan. De renners krijgen onderweg vier kasseistroken en dertien hellingen voor de wielen geschoven. De Kluisberg opent de heuvelzone en zal langs twee kanten worden bedwongen.

Naar goede traditie is ook voor de Knokteberg een sleutelrol weggelegd met twee passages. Nieuwkomer in 2019, de opnieuw aangelegde Berg Ten Houte, blijft ook volgend jaar behouden. Vanwege de werkzaamheden is de Kanarieberg op 45 km van de streep nieuw in de finale. Na de beklimming van het duo Taaienberg en Berg Ten Houte, zullen de renners via Ronse en de Kanarieberg naar de tweede beklimming van de Knokteberg rijden.

Via de kasseien van de Varent, beklimmingen van het Vossenhol en de Holstraat gaat het daarna richting Nokere. Met Nokereberg als laatste beklimming van de dag en de kasseistrook in de Herlegemstraat, baant het peloton zich een weg naar Waregem waar een opvolger voor Mathieu van der Poel zal worden gekroond.

Start vrouwenkoers verhuist naar Waregem

De dames zullen komend jaar niet langer in Tielt maar in Waregem. De Mariaborrestraat, Steenbeekdries en Taaienberg zullen de finale van de 106 kilometer lange wedstrijden inluiden. Vanaf het Vossenhol is de finale identiek aan de mannenwedstrijd. De afgelopen twee edities waren een prooi voor Ellen van Dijk.