Onfortuinlijke Jonas Rickaert opnieuw geopereerd aan beknelde liesslagader

Het zit Jonas Rickaert niet mee. Nadat de 28-jarige renner van Alpecin-Deceuninck in juli geopereerd werd aan een beknelde liesslagader, keerde hij in september terug in het peloton, maar inmiddels is Rickaert opnieuw onder het mes moeten gaan. Het euvel bleek na zijn rentree namelijk nog niet verdwenen. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Rickaert miste een groot deel van het seizoen 2022 door het probleem aan zijn linkerbeen. Tussen Gent-Wevelgem (27 maart) en de Omloop van het Houtland (21 september) kwam hij niet in actie. Na de Omloop van het Houtland betwistte hij enkel nog de kermiskoers Memorial Fred De Bruyne, die hij niet wist uit te rijden. De afgelopen weken kreeg de sprintaantrekker echter weer last van zijn linkerbeen.

Tweede operatie

Daarop is besloten om Rickaert opnieuw te opereren aan zijn liesslagader. Dat betekent dat hij enkele weken volledige rust moet nemen en pas halverwege januari weer kan beginnen fietsen. In de eerste wedstrijden van het jaar zullen we Rickaert dus nog niet in actie zien. Het trainingskamp van Alpecin-Deceuninck in Benicassim van deze week mist hij logischerwijs ook.

“Ik heb mentaal niet de beste weken gehad, maar nu heb ik er wel alle vertrouwen in dat het probleem definitief achter de rug is”, zegt Rickaert in een persbericht van Alpecin-Deceuninck. “De nieuwe operatie is prima verlopen, maar zorgt uiteraard voor een extra vertraging in de aanloop naar volgend seizoen. Ik zal pas midden januari de training kunnen hervatten. Hopelijk kom ik hier sterker uit.”

Ramon Sinkeldam

Sprinter Jasper Philipsen liet onlangs weten dat het ontbreken van de loods Rickaert hem het voorbije seizoen parten heeft gespeeld, maar de afwezigheid van laatstgenoemde in de openingskoersen van 2023 kan wellicht wel opgevangen worden. Alpecin-Deceuninck maakte maandag namelijk bekend dat het de ervaren lead-outman Ramon Sinkeldam heeft aangetrokken.