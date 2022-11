Jasper Philipsen over vertrek Tim Merlier: “Ik denk niet dat er voor mij veel verandert”

Jasper Philipsen was dit seizoen behoorlijk succesvol, met onder andere twee zeges in de Tour de France, maar toch is de sprinter niet helemaal tevreden over zijn jaar. Dat zegt hij in een uitgebreid interview met Rouleur. In het gesprek gaat hij ook in op het vertrek van Tim Merlier bij Alpecin-Deceuninck.

“Ik had twee doelen dit seizoen: winnen in de Tour en in totaal minstens tien overwinning behalen. Uiteindelijk zijn het er negen geworden, dus dat was niet helemaal waar ik voor ging”, aldus Philipsen, die ook nog elf keer tweede werd. “Tweede is goed, maar niet goed genoeg. In het wielrennen, en in het sprinten in het bijzonder, telt alleen de eerste plaats.” Volgend jaar wil de Belg daarom vaker zegevieren. “Als ik mijn tweede plaatsen om kan zetten in overwinningen, scheelt dat een hoop.”

Het afgelopen seizoen was Philipsen een van de snelste sprinters ter wereld, denkt hij. “Niet de snelste, maar wel een van hen. In een pure sprint is Fabio Jakobsen heel sterk, maar in de Tour was ik frisser aan het einde. Ik behield mijn sprint ondanks de vermoeidheid, dus misschien is dat mijn kracht.”

Niet tevreden over lead outs

Wat volgend jaar alvast in zijn voordeel speelt, is dat hij dan weer beschikt over zijn vaste lead out Jonas Rickaert. De sprintaantrekker miste een groot deel van 2022 door een operatie aan een beknelde liesslagader. “Ik denk dat we dit jaar niet echt tevreden konden zijn over onze lead outs. Dat was kwam vooral omdat de belangrijkste schakel van onze trein, Jonas Rickaert, lange tijd uit de roulatie was. Als ik hem had gehad, had ik denk ik vaker gewonnen. Maar hij was er niet. We hebben het geprobeerd met verschillende renners, ook omdat het team niet één specifieke sprinttrein wil om zo flexibel te blijven. Maar het is altijd lastig omdat iedereen steeds nog moet leren.”

Deze winter wil Philipsen meer trainen op de lead out. “Het is moeilijk om een groep bij elkaar te houden, dat is denk ik iets waar we nog in kunnen verbeteren. We hebben erover gesproken en misschien doen we wat trainingskampen specifiek voor de sprint. Maar het is lastig, want het is erg specialistisch. Er zijn niet veel specialisten in het peloton die zich echt op het aantrekken van de sprint focussen en voor de volle honderd procent zijn toegewijd aan deze taak.”

Vertrek Tim Merlier

Alpecin-Deceuninck neemt deze winter afscheid van Tim Merlier. De sprinter vertrekt naar Soudal-Quick-Step, de opvolger van Quick-Step-Alpha Vinyl. Gaat dit veel veranderen voor Philipsen? “Ik denk het niet. Misschien voor de media, maar ik doe gewoon mijn eigen ding. Ik probeer zo goed mogelijk in vorm te zijn. Het is niet zo dat de aanwezigheid van Tim iets aan mijn vorm zou veranderen, of aan de mogelijkheden die ik krijg binnen het team. Ik kon vrijwel alle koersen doen die ik wilde doen, dus het maakt geen groot verschil.”

Wat de koersen voor 2023 betreft, mikt Philipsen allereerst op Milaan-San Remo en Gent-Wevelgem. “Dat zijn mijn voornaamste doelen”, zegt hij over zijn voorjaar. Hij droomt ook van het groen in de Tour, maar stelt dat dit lastig wordt als renners als Mathieu van der Poel en Wout van Aert in goede vorm zijn en hier ook een doel van maken. “Het is dan bijna onmogelijk voor mij om te winnen. Maar als Wout bijvoorbeeld focust op het WK volgend jaar (dat begin augustus plaatsvindt, red.), kunnen er misschien mogelijkheden voor mij ontstaan.”