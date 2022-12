Ramon Sinkeldam voor twee jaar naar Alpecin-Deceuninck

Ramon Sinkeldam zal de komende seizoenen uitkomen voor Alpecin-Deceuninck. De ervaren sprintaantrekker heeft voor twee jaar getekend bij de ploeg van onder meer Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen.

De 33-jarige Sinkeldam leek op weg naar B&B Hotels-KTM, maar de Franse ploeg van Jérôme Pineau heeft problemen om de financiën voor volgend jaar rond te krijgen. Sinkeldam koos eieren voor zijn geld en heeft inmiddels getekend bij Alpecin-Deceuninck. Dit is overigens geen verrassing, aangezien Sinkeldam al in verband werd gebracht met de formatie van de gebroeders Roodhooft.

Sprintaantrekker voor Philipsen

Sinkeldam was de voorbije vier seizoenen sprintaantrekker voor Arnaud Démare bij Groupama-FDJ. Alpecin-Deceuninck heeft met Jasper Philipsen ook een topsprinter aan boord, die nog wel een goede lead-out kan gebruiken. In gesprek met Rouleur liet Philipsen onlangs weten dat hij – mede door de lange afwezigheid van laatste man Jonas Rickaert – niet tevreden was over zijn trein in 2022 en deze winter graag wilde werken aan dit onderdeel.

Sinkeldam moet bij zijn nieuwe ploeg de lead-out nog verder perfectioneren. “Het klinkt misschien als een cliché, maar het is de waarheid: ik ben waanzinnig blij met deze kans. De puzzelstukjes vallen op de juiste plek. Ik heb superveel zin om deel uit te maken van de sprinttrein van Alpecin-Deceuninck, en om mijn ervaringen te delen met de andere renners.”