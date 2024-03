Youri IJnsen • vrijdag 15 maart 2024 om 08:52 vrijdag 15 maart 2024 om 08:52

Olympia’s Tour, de oudste wielerkoers van Nederland is de jongste jaren een kweekvijver

Olympia’s Tour is een begrip in het Nederlandse wielrennen. Het is een van de weinige meerdaagse wedstrijden van UCI-niveau in Nederland. De laatste jaren positioneerde ’s lands oudste wielerwedstrijd zich als een koers voor jong talent, zoals dat wel vaker is geweest in de geschiedenis. WielerFlits neemt je mee!

Olympia’s Tour kent een rijke historie. Bijna 115 jaar geleden – in 1909 om precies te zijn – organiseerde wielervereniging A.S.C. Olympia uit Amsterdam de eerste editie. Nederlands kampioen Chris Kalkman wist dat jaar de zege voor zich op te eisen. Dat deed hij in een ronde die drie etappes telde, met tussendoor zelfs een rustdag. In 1910 volgde de tweede editie, waarna de Eerste Wereldoorlog verdere doorgang van Olympia’s Tour dwarsboomde. In die tijd was het verboden om wielerwedstrijden op openbare wegen te organiseren.

Na een derde versie van Olympia’s Tour in 1927 (met de Duitser Rudolf Wolke als winnaar, voor Janus Braspennincx) werd OT pas na de vierde editie in 1955 een begrip. Sindsdien wonnen onder meer bekende namen als Henk Nijdam, Cees Priem, Fedor den Hertog, Gerrit Solleveld, Servais Knaven, Danny Nelissen, Matthé Pronk, Joost Posthuma, Thomas Dekker, Stef Clement, Tom Veelers, Lars Boom, Jetse Bol, Taylor Phinney, Dylan van Baarle en Cees Bol de oudste rittenkoers van Nederland. Jetse Bol is met drie eindzeges recordhouder.

Na de milleniumwissel was Olympia’s Tour vooral een Rabobank-feestje. Van de edities tussen 2002 en 2016 was een renner van die opleidingsploeg namelijk twaalf keer de beste. De winnaars in de laatste tien jaar werden bovendien allemaal beroepsrenners. Mede daarom is Olympia’s Tour een bakermat voor jong talent, om aan te tonen dat zij klaar zijn voor het profbestaan. Die filosofie zette de organisatie in 2016 kracht bij, door de koers alleen nog voor beloften open te stellen. OT verhuisde wel van mei naar september.

Rondhuis wilde met die verplaatsing zijn koers promoveren tot voorbereidingswedstrijd op het WK voor beloften. Na drie edities (2016, 2017 en 2018) als uitsluitend U23-koers, stond de wedstrijd in 2019 niet op de internationale kalender. Dat had te maken met het feit dat er niet genoeg politiebegeleiding beschikbaar was. Om die reden werd in overleg met de Landelijke Eenheid besloten om Olympia’s Tour voortaan in maart te organiseren, omdat de toekomst van de wedstrijd dan gegarandeerd is.

Sinds de koers niet meer vlak voor het WK valt, stelt Rondhuis OT ook weer open voor elite-renners. “We willen alle Nederlandse continentale teams en clubploegen de gelegenheid geven media-aandacht te genereren met deze wedstrijd, die nog altijd op waarde geschat wordt”, gaf hij als tweede reden mee. En die krijgen ze, want Olympia’s Tour is inderdaad een begrip in Nederland. Maar ook genoeg buitenlandse teams komen graag koersen in deze typische Nederlandse wedstrijd.

Laatste winnaars Olympia’s Tour

2023: Mathias Bregnhøj

2022: Maikel Zijlaard

2021: Afgelast i.v.m. corona

2020: Afgelast i.v.m. corona

2019: Sander De Pestel

2018: Julius Johansen

2017: Pascal Eenkhoorn

2016: Cees Bol

2015: Jetse Bol

2014: Berden de Vries

2012: Dylan van Baarle

2011: Jetse Bol

Dit jaar staat Olympia’s Tour op het programma van 20 tot en met 24 maart 2024.