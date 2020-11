NTT-ploegleider: “Wel honderd renners namen contact met ons op”

Sinds bekend werd dat NTT Pro Cycling verdergaat als Qhubeka ASSOS, namen zo’n honderd renners contact op met de ploeg van manager Douglas Ryder om te praten over een contract.

De ploegleiding is momenteel druk bezig het team voor 2021 samen te stellen. “Elke dag vinken we een aantal vakjes af, maar in principe komt er nooit een eind aan want het proces is almaar in beweging”, liet ploegleider Lars Michaelsen weten aan Cyclingnews. “De voorbije weken waren echter druk. Veel managers namen contact op met mij en Douglas Ryder. Ik heb een lijst met zo’n honderd namen die deel willen uitmaken van het team.”

“We proberen nu de juiste compositie te maken en zeker te stellen dat we voldoende diepgang en genoeg ervaren renners voor de grote ronden hebben. Tegelijk willen we ook competitief zijn in de kassei- of de Ardennenklassiekers. En natuurlijk willen we in de grote ronden een sprinter, van wie we weten dat hij kan presteren. Alles wordt echter nu beperkt door het het tijdstip in het seizoen en het budget, dat niet is wat het is geweest”, aldus Michaelsen.

Mark Cavendish

De ploeg zag al een hele ris renners vertrekken, onder wie Michael Valgren, Ben O’Connor en Ben King. Onder anderen Fabio Aru wordt aan de ploeg gelinkt, terwijl gesprekken worden gevoerd met EF-renner Simon Clarke. Op de vraag of Mark Cavendish mogelijk terugkeert bij het team, zei Michaelsen: “Ik kan daar geen commentaar op geven.” Dat Giacomo Nizzolo bijtekent moet nog officieel bekendgemaakt worden, maar de verwachting is dat de Italiaan blijft.

Victor Campenaerts, Michael Gogl, Domenico Pozzovivo, Andreas Stokbro, Dylan Sunderland en Max Walscheid kregen allemaal een nieuw contract tot eind 2022. Ook aan Nic Dlamini, Reinardt Janse van Rensburg en Jay Thomson is een nieuwe verbintenis aangeboden en naar verwachting blijven ook zij bij de ploeg. Het team is nog altijd op zoek naar renners en mikt uiteindelijk op een selectie van 27 à 28 renners voor volgend seizoen.